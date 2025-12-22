Chính thức khởi công dự án hơn 4.600 tỷ dài 13 km, Hà Nội thực hiện trách nhiệm với lịch sử

Phối cảnh dự án công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch. Ảnh: Sun Group

Đây là dự án công viên hai bên sông Tô Lịch. Đáng chú ý, đây là một trong 7 dự án, công trình quy mô lớn trên địa bàn được Hà Nội tổ chức khởi công, khánh thành vào sáng 19/12 vừa qua.

Theo đó, dự án công viên hai bên sông Tô Lịch có tổng mức đầu tư là 4.665 tỷ đồng. Dự án này được triển khai sau thời gian TP Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch như nạo vét lòng sông, bổ cập nước và kiểm soát nguồn thải.

Theo quy hoạch, công viên tuyến có chiều dài hơn 13 km, chạy qua nhiều phường như Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt. Dự án này không chỉ giúp cải thiện hạ tầng mà còn là hành trình tìm lại vẻ đẹp di sản đưa sông Tô Lịch trở về vị thế vốn có trong lòng người dân Thủ đô.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án công viên hai bên sông Tô Lịch. Ảnh: VGP

Dự án công viên hai bên sông Tô Lịch sẽ cải tạo, tái thiết không gian hai bên sông với hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết hợp cây xanh, đường dạo bộ, đồng thời có các công trình kiến trúc điểm nhấn như cầu đi bộ, bến thuyền, đài vọng cảnh và khu trưng bày lịch sử, nhằm hướng tới hình thành không gian sinh hoạt văn hóa, du lịch và giải trí cho người dân.

Tại lễ khởi công, ông Hà Minh Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho biết TP xác định phát triển đô thị theo hướng bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, cũng như nâng cao chất lượng sống.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cải tạo sông Tô Lịch không chỉ là dự án hạ tầng mà còn là nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện trách nhiệm của thành phố đối với lịch sử, môi trường và các thế hệ tương lai.

Hà Nội phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

Dự án công viên hai bên sông Tô Lịch được chính thức khởi công vào sáng 19/12. Ảnh: VGP

Trước đó, UBND TP Hà Nội phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên dọc hai bên sông Tô Lịch theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là CTCP Tập đoàn Mặt Trời.

Dự án sẽ được triển khai dọc tuyến sông Tô Lịch, đi qua nhiều phường trung tâm và phía nam thành phố như Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2025 - 2028.

Phối cảnh dự án công viên bên sông Tô Lịch. Ảnh: ĐVTK

TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, trình UBND thành phố phê duyệt dự án và dự thảo hợp đồng. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình hoàn tất thủ tục.

Dự án sẽ bao gồm nhiều hạng mục như đường dạo ven sông, quảng trường, vỉa hè, sân thể thao, sân chơi, bãi đỗ xe, không gian cho người đi bộ, công trình dịch vụ, điểm nhấn kiến trúc và công trình phụ trợ. Ngoài ra, hệ thống cây xanh gồm cây bóng mát lớn ven sông, cây bụi, thảm cỏ, cây thủy sinh, giàn che. Những tiện ích bao gồm ghế ngồi, thùng rác, thiết bị thể dục ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, tượng trang trí và chiếu sáng.

Trên thực tế, sông Tô Lịch dài 13,4 km, bắt đầu từ mương Nghĩa Đô (đường Hoàng Quốc Việt), chảy qua nhiều phường trước khi thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt, hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở. Trước đây, sông Tô Lịch nhiều năm qua bị ô nhiễm nặng do thiếu nguồn nước sạch và chủ yếu tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước mưa.