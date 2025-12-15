Giá vàng hôm nay neo đỉnh, dự báo xu hướng lạc quan sẽ còn tiếp diễn?

Giá vàng hôm nay vẫn neo cao

Giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải đã được cập nhật vào lúc 07 giờ 12 phút ngày 15/12/2025 với nhiều mức đáng chú ý cho các loại vàng khác nhau

Cụ thể, đối với Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) và Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen, giá mua vào là 152,3 triệu đồng/lượng, và giá bán ra là 155,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, loại Vàng trang sức 24K (999.9) có giá mua vào thấp hơn một chút, ở mức 150,3 triệu đồng/lượng, và bán ra là 153,80 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Vàng miếng SJC (Công ty BTMH) đang có giá mua vào 154,4 triệu đồng/lượng, và giá bán ra chạm mức 156,3triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long được niêm yết giá mua vào 152,30 triệu đồng/lượng.

Đối với các loại vàng có hàm lượng thấp hơn hoặc trọng lượng nhỏ như vàng trang sức 24K (99.9) có giá mua vào là 150,2 triệu đồng/lượng, và bán ra là 153,7 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, loại Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1 chỉ được giao dịch với giá mua vào 1.523.000 đồng và bán ra 1.553.000 đồng cho một đơn vị 0,1 chỉ.

Tham khảo giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải. Giá có thể cập nhật, thay đổi trong ngày.

Sau phiên tăng mạnh, giá vàng hôm nay vẫn tiếp tục neo đỉnh lịch sử.

Vàng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC ở mức 154,3 triệu đồng/lượng – mua vào, bán ra ở mức 156,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC mua vào ở mức 154,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 156,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua vào ở mức 151,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục niêm yết giá mua vào ở mức 151,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, hiện đang giao dịch quanh ngưỡng quan trọng 4.300 USD/ounce (tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng). Sự tăng giá này chủ yếu đến từ lập trường nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), một động thái đã làm suy yếu đồng USD và tạo môi trường thuận lợi cho kim loại quý.

Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô như lạm phát dai dẳng và nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị cũng là lực đẩy mạnh mẽ. Với việc giá vàng đã củng cố nền tảng vững chắc trên mốc 4.300 USD/ounce, hầu hết các nhà phân tích và chuyên gia thị trường đều lạc quan, dự báo xu hướng tăng sẽ tiếp tục được duy trì, hướng tới mục tiêu ngắn hạn là chinh phục đỉnh cao mới, có thể là 4.400 USD/ounce, cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ vào vai trò bảo toàn giá trị của vàng trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Tuần qua, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh, lên vùng đỉnh lịch sử.

Dự báo xu hướng giá vàng

Các khảo sát thị trường mới nhất của Kitco News cho thấy một sự đồng thuận mạnh mẽ về xu hướng tăng của giá vàng, khi cả Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân (Main Street) đều nghiêng về kịch bản giá tiếp tục đi lên. Cụ thể, có đến 85% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tăng và 71% nhà đầu tư trên Main Street kỳ vọng giá sẽ lập đỉnh mới, hoàn toàn không có ý kiến giảm giá từ giới chuyên gia Phố Wall.

Phân tích về các yếu tố hỗ trợ, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global, nhận định rằng việc giá vàng duy trì ổn định ở vùng cao (tiến sát 4.340 USD/ounce vào cuối tuần trước) là một tín hiệu rất tích cực.

Ông cho rằng các động thái can thiệp của Fed thông qua việc mua trái phiếu kho bạc, cùng với đà mạnh lên của đồng USD, có thể hỗ trợ mạnh mẽ nhu cầu mua vàng, thậm chí còn rõ ràng hơn cả kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, chuyên gia Lukman Otunuga tại FXTM đưa ra các kịch bản kỹ thuật: nếu vàng bứt phá một cách thuyết phục trên ngưỡng kháng cự 4.300 USD/ounce, giá sẽ có cơ hội hướng tới 4.400 USD/ounce và các mức cao hơn; ngược lại, nếu không giữ được mốc 4.300 USD/ounce, vàng có thể điều chỉnh nhanh chóng về các mức hỗ trợ 4.240 hoặc 4.200 USD/ounce.