Chạm đáy lịch sử: iPhone 17 Pro Max, iPhone 16, Galaxy Z Fold7 giảm giá sốc nhân dịp Sale ngày đôi

Tiếp nối sức nóng của Black Friday, thị trường công nghệ tháng 12 tiếp tục ghi nhận không khí mua sắm sôi động. Đây được xem là "thời điểm vàng" để người dùng nâng cấp thiết bị với mức giá ưu đãi.

iPhone 17 Pro Max, Android và phụ kiện về giá "chạm đáy"

Hệ thống Di Động Việt triển khai "Sale ngày đôi - Deal bất tận" vào ngày 12/12, tập trung vào các dòng sản phẩm công nghệ và gia dụng thông minh.

Đối với hệ sinh thái Apple, iPhone 17 Pro Max 256GB ghi nhận mức giá chỉ từ 36,99 triệu đồng. Dòng iPhone 16 tiêu chuẩn cũng trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết với mức giá chỉ từ 20,59 triệu đồng.

Với người dùng ưa chuộng các dòng sản phẩm hệ điều hành Android, các mẫu flagship của Samsung cũng về giá cực "hời". Điển hình như mẫu điện thoại gập Samsung Galaxy Z Fold7 256GB giảm còn 36,99 triệu đồng hay Samsung Galaxy S25 256GB chỉ từ 15,99 triệu đồng.

Bảng giá smartphone áp dụng trong chương trình sale đôi ngày 12/12 tại Di Động Việt.

Bên cạnh đó, nhóm sản phẩm ở phân khúc tầm trung được người dùng ưa chuộng sẽ được đưa về mức giá chưa từng có. Đơn cử, Xiaomi 15T Pro 5G 512GB sẽ về mức 16,09 triệu đồng hay OPPO Reno14 F chỉ còn 9,39 triệu đồng. Đây được xem là thời điểm lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm các công nghệ mới nhất mà không phải bỏ ra chi phí quá lớn.

Bên cạnh ưu đãi về giá, Di Động Việt cho biết, hệ thống đồng thời áp dụng chính sách "Trả góp 30". Khách hàng có thể sở hữu thiết bị yêu thích với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước, giúp việc mua sắm trở nên nhẹ nhàng hơn, giảm áp lực tài chính dịp cuối năm.

Đặc biệt, khi tham gia chương trình "Thu cũ - Đổi mới", người dùng còn được trợ giá đến 5 triệu đồng, thu máy cũ với giá cao so với thị trường và quy trình thu máy chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy, đảm bảo minh bạch tuyệt đối.

Về chính sách bảo hành - hậu mãi, hệ thống này cũng áp dụng 1 đổi 1 kể cả với sản phẩm rơi, vỡ, hư hỏng, mang lại sự yên tâm tối đa cho khách hàng. Riêng nhóm sản phẩm đã qua sử dụng, người mua được dùng thử miễn phí 7 ngày, đổi - trả - hoàn tiền kể cả khi không còn nhu cầu sử dụng, thể hiện cam kết dịch vụ minh bạch và linh hoạt.

Các dòng sản phẩm galaxy đang được giảm giá.

Đồng hồ, thiết bị âm thanh và đồ gia dụng chỉ từ 59.000 đồng

Không chỉ điện thoại, nhóm ngành phụ kiện và thiết bị công nghệ cũng được trợ giá tốt nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng.

Chỉ trong ngày 12/12, khách hàng đến trực tiếp hệ thống cửa hàng trên toàn quốc của Di Động Việt sẽ có cơ hội săn các suất phụ kiện giá sốc với số lượng giới hạn. Một số ưu đãi hấp dẫn như cáp Acefast về giá 59.000 đồng, bộ cáp củ sạc Acefast còn 99.000 đồng hay pin dự phòng Energizer chỉ 299.000 đồng.

Song song đó, hệ thống cũng sẽ triển khai chương trình "Hot sale" kéo dài từ ngày 12/12 - 14/12. Ở nhóm thiết bị âm thanh, các dòng loa đồng loạt giảm sâu, đơn cử như JBL Flip 7 còn 2,99 triệu đồng, JBL Clip 5 chỉ 1,39 triệu đồng; trong khi tai nghe Apple AirPods 4 và Tai nghe Havit TW967 Pro cũng lần lượt về mức 2,99 triệu đồng và 249.000 đồng.

Nhóm đồng hồ thông minh cũng ghi nhận mức giá hợp lý như Apple Watch SE 3 giảm còn 5,89 triệu đồng, Samsung Galaxy Watch Ultra về giá 11,39 triệu đồng hay Huawei Watch Fit 4 Pro chỉ 2,99 triệu đồng.

Ngoài ra, các sản phẩm gia dụng và thiết bị cá nhân cũng được đưa về giá ưu đãi như bàn chải điện Philips chỉ 490.000 đồng, nồi cơm điện Bear 1.2L giảm còn 599.000 đồng và bình giữ nhiệt Hydro Flask chỉ từ 690.000 đồng.