Nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam vừa được Chủ tịch nước trao tặng phần thưởng cao quý

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Hàng không Vietjet đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động từ Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: VGP

Sáng nay (27/12), Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chính thức khai mạc, với sự tham dự của 2.223 đại biểu. Trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Tại Đại hội, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 17 tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Đặc biệt, trong danh sách những cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần này có bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không Vietjet. Bà cũng là nữ doanh nhân duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách tỷ phú USD do Tạp chí Forbes công bố. Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của nữ tỷ phú này ước tính khoảng 4,8 tỷ USD, xếp thứ 851 trên thế giới. Bà cũng là người giàu thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Trên thực tế, phần lớn khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đến từ lượng cổ phần nắm giữ trực tiếp cũng như gián tiếp tại Hãng hàng không Vietjet Air (HoSE: VJC) Ngân hàng HDBank (HoSE: HDB). Hiện tại, bà đang đảm nhận những vị trí then chốt trong nhiều trụ cột kinh doanh, bao gồm: Chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank và Chủ tịch Tập đoàn Sovico. Trong đó, Sovico là tập đoàn đa ngành quy mô tỷ USD, với hoạt động trải dài trên những lĩnh vực hàng không, tài chính, bảo hiểm, phát triển đô thị và năng lượng tái tạo.

Đáng chú ý, trong ngành hàng không, bà Thảo là người sáng lập và lãnh đạo hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, góp phần mở ra giai đoạn xã hội hóa dịch vụ hàng không và hội nhập quốc tế sâu rộng. Cụ thể, Vietjet không chỉ giúp hàng triệu người Việt lần đầu tiên được bay, vận chuyển hàng trăm triệu hành khách, mà còn trở thành cầu nối giao thương, du lịch, đầu tư và văn hóa giữa Việt Nam với khu vực và thế giới.

Trong hơn ba thập kỷ lao động và cống hiến, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã để lại dấu ấn đậm nét trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như hàng không, tài chính - ngân hàng, đầu tư và công nghệ. Những sáng kiến và cống hiến của bà đã mang lại những giá trị mới cho hàng triệu khách hàng, giá trị tăng trưởng hiệu quả cho các nhà đầu tư, cũng như mang lại hàng trăm ngàn việc làm mới, thúc đẩy tăng trưởng những nơi bà hiện diện.

Phát biểu sau lễ vinh danh, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: "Về ý nghĩa sâu sắc của phong trào thi đua yêu nước, lúc sinh thời, Bác Hồ đã nói: "Phong trào thi đua yêu nước đã đưa đất nước ta tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử dân tộc, làm cho đất nước, xã hội, con người đều đổi mới. Tinh thần của Bác đã dẫn dắt tôi trên hành trình xây dựng các doanh nghiệp của mình".

Nữ tỷ phú chia sẻ đầy xúc động tại buổi lễ: "Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai... Tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: Ý chí, niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng vươn ra thế giới".

Nhiều doanh nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngoài tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, các cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần này còn có nhiều doanh nhân, bao gồm: Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP đầu tư Phú Cường Kiên Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Phú Cường tỉnh An Giang; ông Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà (Lào Cai); ông Tạ Văn Trầm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang; ông Nguyễn Huy Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long.

Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: VGP

Ngoài ra, tại Đại hội, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, bao gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy (Bộ Y tế), Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), Công ty Viettel Campuchia (Tổng công ty Đầu tư quốc tế Viettel, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng), CTCP Tập đoàn Thái Bình Seed (Hưng Yên), CTCP Sữa TH tỉnh Nghệ An.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong hai ngày 26 và 27/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội. Chủ đề của Đại hội năm nay là "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".