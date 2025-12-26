Rút lui khỏi dự án 67 tỷ USD, Vingroup đang làm những dự án "khủng" cỡ nào?

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Ngày 25/12, Tập đoàn Vingroup có văn bản gửi Chính phủ xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam (có tổng vốn đầu tư khoảng 67 tỷ USD). Theo Vingroup, quyết định này đã được cân nhắc kỹ lưỡng để tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm mà tập đoàn hiện được giao triển khai. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết, đây là những dự án đòi hỏi đầu tư rất lớn về nguồn vốn, thời gian cũng như năng lực triển khai.

Đáng chú ý, trong văn bản nêu lý do rút khỏi siêu dự án đường sắt, Vingroup có nhắc đến 8 dự án lớn mà tập đoàn đang tập trung. Đó là dự án khu đô thị thể thao Olympic (trong đó tâm điểm là sân vận động Trống Đồng), siêu đô thị lấn biển Cần Giờ, đường sắt tốc độ cao trung tâm TP HCM – Cần thơ và Hà Nội – Quảng Ninh, nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, nhà máy thép VinMetal và hai nhà máy điện gió tại Hà Tĩnh.

Những dự án này cần tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hơn 1,75 triệu tỷ đồng, tức là gấp 5 lần so với tổng mức đầu tư của siêu dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (khoảng 337.000 tỷ đồng cho 3 giai đoạn).

Các dự án Vingroup đang tập trung lớn cỡ nào?

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng. Ảnh: VIC

Trong số các dự án Vingroup đang tập trung, khu đô thị thể thao Olympic (nằm trên địa bàn 11 xã phía nam Hà Nội) gây ấn tượng khi có tổng mức đầu tư lên tới 925.000 tỷ đồng. Đây cũng là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất mà tập đoàn này đang thực hiện. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu đô thị lớn nhất Việt Nam, khi có diện tích lên tới hơn 9.000 ha. Đặc biệt, tâm điểm của dự án là sân vận động Trống Đồng. Công trình này dự kiến có 135.000 chỗ ngồi và sẽ hoàn thành vào tháng 8/2028. Đây cũng có thể sẽ là sân vận động lớn bậc nhất trên thế giới, đồng thời đủ điều kiện để đăng cai những sự kiện tầm cỡ như Olympic, World Cup... trong tương lai.

Trong ngày 19/12 vừa qua, ngoài khu đô thị thể thao Olympic, Tập đoàn Vingroup đã động thổ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ. Đây là tuyến đường dài 54 km, có vận tốc tối đa 350 km/h, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.400 tỷ đồng, giúp kết nối trực tiếp trung tâm TP HCM với đô thị lấn biển Cần Giờ. Theo dự kiến, tuyến đường được đưa vào vận hành từ quý IV/2028. Dự án này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn được kỳ vọng tạo cú hích cho thương mại, du lịch, bất động sản và kinh tế biển của TP HCM và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Tại phía Bắc, tập đoàn cũng đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Trước đó, vào tháng 11/2025, VinSpeed (công ty con của Vingroup) đã công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện thực hóa dự án. Trên thực tế, tuyến đường sắt này có tổng mức đầu tư 138.930 tỷ đồng (tương đương khoảng 5,3 tỷ USD), đã được bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Đây cũng chính là một trong hai tuyến đường sắt tốc độ cao ưu tiên đầu tư trước năm 2030, bên cạnh trục Bắc – Nam.

Dù rút khỏi trục Bắc – Nam nhưng Vingroup vẫn đang tập trung cho một số dự án thuộc lĩnh vực đường sắt tốc độ cao. Ảnh minh họa: Reuters

Ngoài ra, cùng ngày 19/12, Tập đoàn Vingroup cũng đã khởi động dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal ở Vũng Áng. Dự án này đánh dấu bước đi chiến lược của tập đoàn vào lĩnh vực công nghiệp nặng. Được biết, nhà máy dự kiến sẽ vận hành từ năm 2027, hứa hẹn giúp Vingroup tự chủ về nguồn thép, đồng thời hướng tới mục tiêu xuất khẩu. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án có công suất khoảng 5 – 6 triệu tấn/năm. Tổng công suất sau 3 giai đoạn của dự án khoảng 20 triệu tấn/năm.

Về lĩnh vực năng lượng, Vingroup đang thực hiện dự án điện khí LNG Hải Phòng (VinEnergo LNG). Nhà máy này có công suất thiết kế 4.800 MW, được đặt mục tiêu trở thành nhà máy điện khí lớn nhất Việt Nam và hàng đầu thế giới. Sau khi vận hành cuối năm 2030, nhà máy dự kiến sẽ cung cấp khoảng 19,2 tỷ kWh mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Ngoài ra, với hai dự án điện gió tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Vingroup cũng đang tập trung triển khai. Theo đó, tổng sản lượng điện của hai nhà máy này dự kiến đạt hơn 2.37 GWh mỗi năm. Hai dự án dự kiến sẽ được vận hành thương mại vào quý IV/2028, kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu chuyển dịch năng lượng cũng như góp phần hiện thực hóa cam kết về Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Ngoài ra, tại khu vực phía nam, Vingroup cũng đang triển khai siêu đô thị lấn biển Cần Giờ (TP HCM). Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 4/2025, với diện tích 2.870 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD. Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu biến nơi đây trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế, và thu hút từ 8 - 9 triệu lượt du khách mỗi năm.