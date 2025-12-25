Báo Hàn sửng sốt trước tấm huy chương vàng 33 chỉ của HLV Kim Sang-sik: Trên nửa tỷ đồng

HLV Kim Sang Sik với tấm huy chương bằng vàng thật nặng 33 chỉ.

Sáng qua (24/12), tại trụ sở VFF, báo Tuổi Trẻ và PNJ đã trao tặng HLV Kim Sang-sik món quà giá trị và ý nghĩa. Đó là tấm huy chương được làm bằng 33 chỉ vàng 24K.

Trên thực tế, theo quy định khắt khe của Ban tổ chức SEA Games 33, huy chương chính thức chỉ được trao cho 23 cầu thủ vô địch trong danh sách đăng ký thi đấu. Vì vậy, mặc dù HLV dẫn dắt U22 Việt Nam lên ngôi vương, nhưng HLV Kim Sang-sik lại không có tên trong danh sách nhận huy chương trên bục vinh quang. Để bù đắp và vinh danh những đóng góp của vị "kiến trúc sư trưởng" này, các đơn vị tại Việt Nam đã chế tác một tấm huy chương vàng phiên bản giới hạn dành tặng cho ông.

Tờ Daum của Hàn Quốc sửng sốt trước món quà tri ân đặc biệt này và bình luận rằng: "HLV Kim Sang-sik đã được trao một huy chương vàng nguyên khối trị giá hơn 28 triệu won sau khi cùng bóng đá Việt Nam viết nên lịch sử". Theo đó, tấm huy chương này được làm từ vàng 24K, nặng 33 chỉ. Đây là con số biểu trưng cho cột mốc SEA Games lần thứ 33. Với giá trị thị trường như hiện nay, ước tính chiếc huy chương vàng này trị giá hơn 500 triệu đồng. Đây được xem là một trong những phần thưởng cá nhân có giá trị nhất mà một huấn luyện viên từng nhận được tại khu vực.

Đây là chiếc HCV đặc biệt của báo Tuổi Trẻ và PNJ dành tặng HLV Kim Sang Sik.

Chiếc huy chương vàng hơn 500 triệu đồng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt

Báo Hàn Quốc bình luận về tấm HCV của HLV Kim Sang-sik. Ảnh chụp màn hình

Trên thực tế, chiếc huy chương vàng nặng 33 chỉ là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, mang đậm dấu ấn của ngoại giao thể thao. Cụ thể, đội ngũ nghệ nhân đã khắc họa thủ công những biểu tượng văn hóa đặc trưng như cây tre, nón lá của Việt Nam; Quốc hoa Mugunghwa và cung điện hoàng gia Changdeokgung của Hàn Quốc.

Ngoài ra, điểm đặc biệt của tấm huy chương vàng này là hình ảnh quốc kỳ của Việt Nam và Hàn Quốc đặt song song. Đây là minh chứng cho thấy sự gắn kết bền chặt giữa ban huấn luyện người Hàn Quốc và những thế hệ cầu thủ trẻ của Việt Nam. Theo đánh giá của truyền thông Hàn Quốc, món quà quý giá này là sự ghi nhận xứng đáng cho tâm huyết mà HLV Kim Sang-sik đã dành cho bóng đá Đông Nam Á.

Chia sẻ với báo Tuổi trẻ, sau khi nhận món quà quá trị và ý nghĩa này, HLV Kim Sang Sik xúc động bày tỏ: "Tôi rất cảm ơn báo Tuổi Trẻ, PNJ đã tặng tôi món quà này. Sự ủng hộ, động viên của quý vị và người hâm mộ Việt Nam đã giúp tôi và bóng đá Việt Nam có được thành tích như hôm nay. Tôi thực sự cảm ơn và rất xúc động".

Trên thực tế, chức vô địch SEA Games 33 đã giúp HLV Kim Sang-sik đi vào lịch sử, với tư cách là huấn luyện viên đầu tiên giành được "hat-trick" danh hiệu tại các giải đấu lớn nhất khu vực trong cùng một năm. Mục tiêu tiếp theo của vị HLV người Hàn Quốc cùng các học trò sẽ là thử thách lớn hơn tại Vòng chung kết U23 châu Á, dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 1/2026.

(Ảnh: Báo Tuổi trẻ)