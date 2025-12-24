Một quốc gia châu Âu sẽ cấm luộc tôm hùm khi còn sống

Theo tờ Guardian, Chính phủ Anh mới đây thông báo về hành vi luộc tôm hùm khi chúng còn sống và còn tỉnh sẽ bị cấm. Việc này trong khuôn khổ chiến lược của chính phủ để cải thiện phúc lợi động vật tại Anh.

Hiện nay, vẫn tồn tại những khoảng trống trong hiểu biết về cách các động vật còn sống được vận chuyển trong chuỗi cung ứng "từ lúc đánh bắt đến khi giết mổ". Điều này khiến việc ngăn chặn "những đau đớn hoặc khổ sở không cần thiết" trở nên khó khăn hơn.

Theo tài liệu công bố, "luộc khi còn sống không phải là phương pháp giết mổ có thể chấp nhận được" đối với các loài giáp xác, đồng thời sẽ ban hành hướng dẫn thay thế. Trong đó, Chính phủ Anh khuyến khích các biện pháp nhân đạo hơn như gây choáng bằng điện hoặc làm lạnh trước khi nấu.

Trên thực tế, việc cấm luộc tôm hùm sống không phải là chuyện mới. Bởi trước đó hành vi này đã bị cấm tại các quốc gia như Thụy Sĩ, Na Uy và New Zealand.

Nước Anh sẽ cấm luộc tôm hùm khi chúng còn sống. Ảnh: Dailymail

Tại nước Anh, chính sách mới này tiếp nối đạo luật năm 2022 do Đảng Bảo thủ ban hành. Chính sách này lần đầu thừa nhận các loài không xương sống như bạch tuộc, cua và tôm hùm là sinh vật có cảm nhận và có thể đau đớn.

Hoan nghênh chính sách mới, theo ông Ben Sturgeon, Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Crustacean Compassion: "Khi những con vật còn sống, còn tỉnh bị thả vào nước sôi, chúng sẽ phải chịu vài phút đau đớn tột cùng. Đây là hành vi tra tấn và hoàn toàn có thể tránh được. Các biện pháp thay thế nhân đạo hơn như gây choáng bằng điện đều có sẵn".

Ngoài ra, chiến lược phúc lợi động vật được chờ đợi từ lâu của Công đảng còn bao gồm: Cấm chuồng nuôi gà đẻ và cũi đẻ cho lợn nái; chấm dứt nạn nhân giống chó con tràn lan; tham vấn việc cấm vòng cổ điện gây sốc cho chó; áp dụng yêu cầu giết mổ nhân đạo đối với cá nuôi.

Bên cạnh đó, những quy định về săn bắn cũng được siết chặt, chẳng hạn với lệnh cấm bắn thỏ rừng trong mùa sinh sản và chấm dứt "săn theo dấu vết", hình thức đặt mùi từ động vật để chó đuổi theo.

Công đảng khẳng định sẽ mở rộng lệnh cấm săn cáo năm 2005 sang hình thức này, đặc biệt trong bối cảnh các tổ chức bảo vệ động vật cho rằng "săn theo dấu vết" chỉ là bình phong để tiếp tục giết cáo.

Tuy nhiên, cũng có các phản ứng trái chiều xuất hiện. Ông Nigel Farage, lãnh đạo Đảng Đảng Cải cách Anh, chỉ trích các biện pháp là sự kiểm soát độc đoán. "Vậy thì cấm luôn việc dắt chó đi dạo ở nông thôn đi, bởi vì chúng cũng đuổi theo thỏ, thỏ rừng, hươu và cáo", ông Nigel Farage nói thêm.

Trên thực tế, các khảo sát cho thấy đa số cử tri ở Anh ủng hộ việc siết chặt săn bắn.

Cấm luộc sống tôm hùm có thể kéo theo nhiều chi phí

Theo Hiệp hội Thủy sản có vỏ của Anh, nhiều nhà hàng và khách sạn có thể chùn bước trước chính sách mới về tôm hùm. Ảnh: Robert F Bukaty

Chia sẻ với Daily Mail, Hiệp hội Thủy sản có vỏ của Anh cho biết: "Nếu ai đó muốn mua cua hay tôm hùm còn sống, họ sẽ không trả tiền nếu như con vật đã chết". Điều này cũng sẽ khiến toàn bộ chuỗi cung ứng đều có động lực mạnh mẽ để giảm thiểu căng thẳng cho động vật để bảo đảm chất lượng và đạt giá bán cao hơn

Thế nhưng, hiệp hội này cảnh báo rằng chi phí cho thiết bị gây choáng nhân đạo (khoảng 4.700 USD) có thể khiến nhiều nhà hàng và khách sạn chùn bước. Từ đó, buộc họ phải chuyển sang nhập khẩu hải sản đông lạnh từ nước ngoài.

Theo luật mới ở Anh, tôm hùm sẽ phải được làm cho bất tỉnh trước khi bị giết chết. Ảnh: Reuters

Trên thực tế, để tuân thủ luật, các đầu bếp tại Thụy Sĩ hiện có 2 phương pháp được chấp thuận để làm cho tôm hùm bất tỉnh, bao gồm gây mê bằng điện và phá hủy não bằng tác động cơ học.

"Nếu bị làm choáng bằng điện hoặc phá hủy não bằng tác động cơ học thì tôm hùm sẽ chết. Chúng cũng sẽ không phục hồi nhận thức", GS Robert Elwood tại ĐH Queen's Belfast, cho biết.

Bên cạnh quy định về phương pháp giết mổ, luật của Thụy Sĩ còn có mở rộng phạm vi bảo vệ sang quá trình vận chuyển. Cụ thể, ở quốc gia này, cấm vận chuyển tôm hùm còn sống bằng cách ướp đá hoặc bỏ vào nước đá. Thay vào đó, tôm hùm phải được giữ trong môi trường nước biển hoặc nước mặn gần giống với môi trường tự nhiên, ở điều kiện nhiệt độ phù hợp, nhằm giảm thiểu căng thẳng và tổn thương.