Khác Thái Lan, Campuchia, Việt Nam nổi lên là điểm sáng hiếm hoi của khu vực châu Á

Thủ tướng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, sáng 16/12. Ảnh: VGP

Theo dự báo mới được công bố trên tạp chí quốc tế Monocle, Thái Lan sẽ bước vào năm 2026 với nhiều biến động. Cụ thể, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, hiện đứng đầu chính phủ lâm thời, bất ngờ kêu gọi tổ chức bầu cử sớm và thậm chí sớm hơn cả mốc dự kiến ban đầu. Cuộc bầu cử này dự kiến diễn ra vào tháng 2 và nhiều khả năng vẫn dẫn tới một liên minh cầm quyền mang tính thỏa hiệp và thiếu ổn định.

Theo Monocle, tình trạng bất ổn chính trị kéo dài ở Thái Lan cùng với mô hình "nền kinh tế lừa đảo" gắn với các trung tâm lừa đảo tại Campuchia, cùng cuộc nội chiến chưa có hồi kết ở Myanmar, đang khiến cho bức tranh ở khu vực Đông Nam Á trở nên phức tạp hơn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Việt Nam và Malaysia lại được xem là hai điểm sáng hiếm hoi của khu vực. Theo Monocle, Việt Nam nổi lên nhờ việc duy trì được đà tăng trưởng ổn định, cũng như củng cố vị thế đối ngoại ngày càng quyền lực, tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn đầu tư quốc tế.

Theo đánh giá của Tạp chí Monocle, sự phát triển bền bỉ và nhất quán của Việt Nam không còn là điều gây ngạc nhiên. Nhưng làn sóng tích cực xuất phát từ Kuala Lumpur lại mang đến nhiều bất ngờ. Cụ thể, Malaysia đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt, trong khi nền kinh tế vận hành khá trơn tru.

Kinh tế Việt Nam có nhiều bước phát triển tích cực trong năm 2025. Ảnh minh họa

Mặc dù các cải cách bị trì hoãn từ lâu vẫn vấp phải phản ứng nhất định, nhưng giới doanh nghiệp lại âm thầm đón nhận, cũng như ủng hộ những thay đổi này. Theo đánh giá của Monocle, Malaysia là thị trường mà các nhà đầu tư nước ngoài nên theo dõi sát.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Philippines vừa tiếp quản vai trò là Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tổng thống Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr cũng đã tái khẳng định và củng cố liên minh với Mỹ. Đây là động thái được dự báo là sẽ giúp Manila nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Washington trong năm tới.

Hong Kong (Trung Quốc) dự báo sẽ có triển vọng tích cực trong năm 2026

Ngoài ra, Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục gây chú ý khi thị trường chứng khoán ở đây đã giành lại được vị thế trung tâm IPO hàng đầu thế giới. Monocle dự báo triển vọng tích cực của Hong Kong sẽ còn kéo dài sang năm 2026.

Theo Monocle, Bắc Kinh thể hiện rõ mong muốn Hong Kong phát huy vai trò cửa ngõ tài chính quốc tế. Trong khi đó, các tập đoàn dịch vụ tài chính lớn cũng đang đẩy mạnh tuyển dụng trở lại. Một trong những câu chuyện kinh doanh đáng chú ý nhất trong thời gian qua là xu hướng có nhiều ngân hàng hoàn tất giai đoạn hoạt động tại Singapore rồi quay trở lại Hong Kong (Trung Quốc).

Ngoài ra, trong bối cảnh Ấn Độ và Indonesia gặp khó khăn với mô hình lãnh đạo mang tính cứng rắn, hệ thống chính trị của Trung Quốc vẫn tiếp tục vận hành theo quỹ đạo riêng. Cụ thể, kế hoạch 5 năm mới của Trung Quốc, dự kiến được công bố vào tháng 3, sẽ cho thấy rõ những lĩnh vực công nghiệp và công nghệ mà quốc gia này ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo.

Trung Quốc sẽ đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến vào năm 2026. Ảnh: Getty Images

Theo Monocle, điểm nhấn lớn nhất của năm 2026 sẽ rơi vào cuối năm, khi Trung Quốc tiến hành đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến. Trên thực tế, câu chuyện Thâm Quyến vươn mình từ một làng chài nhỏ (sát Hong Kong) thành một siêu đô thị công nghệ đã từng được nhắc đến nhiều lần. Tuy nhiên, hội nghị này sẽ là cơ hội hiếm hoi để các nhà lãnh đạo phương Tây có thể trực tiếp chứng kiến sự thay đổi đó tạu đây.

Monocle nhấn mạnh, khi châu Á bước vào giai đoạn tiếp theo của "thế kỷ châu Á", sự trỗi dậy của phương Đông cùng với vai trò dẫn dắt ngày càng rõ rệt của khu vực này đang trở thành một thực tế không thể phủ nhận.

Monocle là tạp chí quốc tế độc lập có uy tín và thường tập trung phân tích các vấn đề toàn cầu liên quan đến chính trị, kinh doanh, văn hóa, thiết kế và lối sống chất lượng. Trên thực tế, tạp chí này nổi tiếng với khảo sát "Thành phố đáng sống nhất thế giới" và Giải thưởng Thiết kế Monocle. Đây là những ấn phẩm có ảnh hưởng lớn tới cách nhìn nhận về chất lượng sống đô thị.

Tạp chí Monocle hiện có văn phòng đại diện tại nhiều thành phố lớn như Tokyo, Hong Kong (Trung Quốc), Los Angeles và sở hữu mạng lưới phóng viên trải rộng ở khắp nơi trên thế giới.