Truyền thông Ukraine: Trung Quốc chi gần 1 tỷ USD chỉ trong 1 tháng mua thứ từng "bất khả xâm phạm" từ Nga

Theo WGC, tổng dự trữ vàng của Nga hiện là 2.336 tấn. Ảnh: Getty Images

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) và báo Nga The Moscow Times, trong tháng 10/2025, kim ngạch xuất khẩu vàng của Nga sang Trung Quốc ước đạt 930 triệu USD. Tháng 11 cũng tiếp tục ghi nhận sự gia tăng về giá trị xuất khẩu vàng từ Nga sang Trung Quốc.

Cụ thể, trong tháng 11, Trung Quốc đã chi tới 961 triệu USD để mua vàng từ Nga. Con số này cũng đánh dấu thương vụ lớn nhất trong lịch sử giao dịch song phương đối với kim loại quý này.

Tính chung trong 11 tháng năm 2025, Trung Quốc đã chi 1,9 tỷ USD để nhập khẩu vàng của Nga, tức là cao gần gấp 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cũng đồng nghĩa với việc từ tháng 1 đến tháng 9/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu vàng của Nga sang Trung Quốc chỉ đạt 9 triệu USD.

Theo các chuyên gia, việc Trung Quốc tăng mua vàng từ Nga diễn ra trong bối cảnh quốc gia này theo đuổi chính sách tích cực tăng dự trữ vàng và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Nga bán nhiều vàng cho Trung Quốc trong 11 tháng năm 2025. Ảnh: Tass

Theo các nhà phân tích, quy mô thực sự của các thương vụ mua vàng của Trung Quốc có thể cao hơn nhiều so với dữ liệu chính thức. Một số nguồn ước tính, xuất khẩu kim loại quý của Nga sang Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025 vào khoảng 1 tỷ USD, nhưng không nêu rõ bao nhiêu trong số đó là vàng.

Trước đó, hồi tháng 11, tờ Financial Times đưa tin rằng, lượng vàng Trung Quốc mua nhưng không thông báo có thể cao gấp hơn 10 lần các con số chính thức, khi quốc gia này đang tìm cách đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Cuối tháng 11 vừa qua, truyền thông Ukraine đưa tin rằng, Ngân hàng Trung ương Nga lần đầu tiên trong lịch sử bán vàng dự trữ trực tiếp ra thị trường nội địa. Trước năm 2025, vàng được coi là "bất khả xâm phạm", bởi chỉ tăng thêm chứ chưa từng bán ra.

Nguyên nhân nằm ở sự suy giảm mạnh của những nguồn lực tài chính khác. Cụ thể, tài sản thanh khoản của Quỹ Phúc lợi Quốc gia Nga đã giảm hơn một nửa so với năm 2022, trong khi lượng vàng trong quỹ sụt tới 57%. Vì vậy, trong bối cảnh này, bán vàng trở thành biện pháp để hỗ trợ đồng rúp, bù đắp ngân sách và duy trì thanh khoản cho nền kinh tế của Nga. Việc bán vàng trong ngắn hạn cũng giúp Nga có nguồn tiền nhanh để ổn định tài chính cũng như ứng phó với các lệnh trừng phạt.

Theo dữ liệu do Hội đồng Vàng Thế giới tổng hợp, Trung Quốc đã mua 23,95 tấn vàng từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng con số thực tế lớn hơn nhiều khi Trung Quốc tiến hành cắt giảm mức độ phụ thuộc vào dự trữ định danh bằng USD.

Trên thực tế, Nga và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Hai quốc gia này mô tả quan hệ là quan hệ đối tác chiến lược "không giới hạn", với kim ngạch thương mại song phương vượt 200 tỷ USD trong năm thứ 3 liên tiếp.

Giá vàng liên tiếp phá đỉnh chưa từng thấy

Giá vàng miếng trong nước gần chạm mốc 160 triệu đồng/lượng, sáng 24/12. Ảnh minh họa

Trở lại với diễn biến trên thị trường Việt Nam, sáng nay (24/12), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 157,8 - 159,8 triệu đồng. Những thương hiệu khác cũng nâng giá loại vàng này lên tương ứng.

Với nhẫn tròn trơn, một số thương hiệu khác giá bán ra ngang với vàng miếng, lên tới gần 160 triệu một lượng. Tại Mi Hồng, nhẫn trơn 24K giao dịch ở mức 158,3 - 159,8 triệu, còn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là 155,5 - 158,5 triệu đồng (mua vào – bán ra).

Vàng trong nước đang cùng chiều tăng mạnh với vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng thế giới vừa lần đầu tiên vượt 4.500 USD một ounce. Như vậy, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, chênh lệch vàng thế giới và trong nước hiện được thu hẹp về khoảng 16,5 triệu đồng một lượng.

Giá vàng liên tiếp phá đỉnh chưa từng thấy trong năm 2025. Ảnh minh họa

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng tới hơn 67%, liên tiếp xô đổ các kỷ lục, đồng thời lần lượt chinh phục các mốc quan trọng 3.000 USD/ounce và 4.000 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, động lực tăng giá của vàng đến từ bất ổn địa chính trị leo thang và sự suy yếu của đồng USD. Trên thực tế, nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương đều tăng tỷ trọng nắm giữ kim loại quý, để đa dạng hóa danh mục, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Theo dự báo của Hội đồng vàng thế giới (WGC), thị trường năm 2026 tiếp tục chịu tác động từ những bất định địa kinh tế kéo dài. Năm 2026, dự báo giá vàng sẽ còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường.

Thị trường cũng đang đoán định sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2026, bất chấp những tín hiệu thận trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng thời, với thị trường việc làm Mỹ chậm lại cùng xu hướng nới lỏng chính sách của Fed, dự báo giá vàng có thể sẽ tiếp tục đà tăng.