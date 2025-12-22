Lần đầu tiên trong lịch sử: Một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam cán mốc doanh thu 1 tỷ USD

Bảo hiểm PVI – doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam – đã chính thức cán mốc doanh thu 1 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên trong nước đạt quy mô này.

Cột mốc có ý nghĩa đặc biệt không chỉ với riêng Bảo hiểm PVI mà còn đối với toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực đang đối mặt với nhiều biến động phức tạp, từ thiên tai, đứt gãy chuỗi cung ứng đến những thách thức ngày càng gia tăng trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Động lực tăng trưởng của Bảo hiểm PVI đến từ năng lực bảo hiểm các rủi ro lớn, phức tạp gắn với những ngành then chốt như năng lượng, dầu khí, hàng không, công nghiệp, hạ tầng và logistics – những lĩnh vực đòi hỏi cao về tiềm lực tài chính, kinh nghiệm chuyên môn và khả năng kiểm soát rủi ro.

Song song với bảo hiểm gốc, hoạt động nhận – nhượng tái bảo hiểm, đặc biệt là tái bảo hiểm quốc tế, tiếp tục là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của Bảo hiểm PVI.

Việc mở rộng thành công ra thị trường quốc tế không chỉ đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh mà còn cho thấy doanh nghiệp đã từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bảo hiểm toàn cầu, nâng cao khả năng phân tán rủi ro và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Cột mốc doanh thu 1 tỷ USD không chỉ là dấu ấn về quy mô, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, nền tảng tài chính – quản trị vững chắc và bản lĩnh của doanh nghiệp dẫn đầu. Với nền tảng đó, Bảo hiểm PVI sẵn sàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đồng thời mở rộng hiện diện và nâng cao vị thế trên thị trường khu vực và quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ở một diễn biến khác, trong năm 2025, PVI đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 3.900 tỷ đồng lên 4.320 tỷ đồng, tiếp tục củng cố nền tảng tài chính để đầu tư cho công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.