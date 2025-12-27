Chân dung DN Việt Nam phủ sóng 96% lãnh thổ Campuchia vừa được Chủ tịch nước trao tặng phần thưởng lớn

Metfone hiện là biểu tượng cầu nối hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Ảnh: VT

Sáng nay (27/12), tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cho 17 tập thể, cá nhân.

Trong số các tập thể được Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần này có Công ty Viettel Campuchia – Metfone (Tổng công ty Đầu tư quốc tế Viettel, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội - Viettel, Bộ Quốc phòng).

Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng lao động tặng Công ty Viettel Campuchia. Ảnh: VGP

Được biết, Công ty Viettel Campuchia là dự án đầu tư của Tập đoàn Viettel tại Vương quốc Campuchia, được thành lập năm 2006 và chính thức đi vào kinh doanh năm 2009, với 90% vốn của Viettel. Đây cũng là thương hiệu đầu tiên của Viettel đầu tư ra nước ngoài.

Hiện nay, công ty này kinh doanh trên 5 lĩnh vực chính, bao gồm: Dịch vụ di động, dịch vụ Internet băng rộng, dịch vụ tài chính số, dịch vụ giải pháp CNTT và dịch vụ số.

Là doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư lớn nhất tại Campuchia, Công ty Viettel Campuchia không chỉ giữ vai trò đầu tàu trong ngành viễn thông mà còn là động lực thúc đẩy chuyển đổi số tại quốc gia này.

Đến năm 2013, Công ty Viettel Campuchia chính thức hoàn vốn đầu tư. Đồng thời, Metfone cũng xóa bỏ dần những rào cản giữa các quốc gia khi xóa cước roaming quốc tế giữa 3 nước Campuchia, Việt Nam, Lào trong năm 2017.

Công ty Viettel Campuchia gặt hái nhiều thành công ở Campuchia

Mạng Metfone của Viettel đầu tư đang dẫn đầu thị trường viễn thông tại Campuchia. Ảnh: VT

Tính đến nay, sau gần 20 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Viettel Campuchia đã trở thành công ty viễn thông - công nghệ số có hạ tầng mạng lưới lớn nhất Campuchia, với 6.000 trạm phát sóng, 70.000 km cáp quang, phủ sóng 96% lãnh thổ Campuchia, đưa Internet đến 100% tỉnh thành, từ đó giúp quốc gia này có vùng phủ sóng 4G thuộc nhóm tốt nhất trong khu vực.

Metfone cũng đã hoàn thành sứ mệnh đưa viễn thông, CNTT đến với 97% dân số Campuchia, góp phần đưa mật độ điện thoại di động của quốc gia này từ 29% lên 120%. Doanh nghiệp được lãnh đạo hai nước đánh giá là cầu nối hữu nghị, góp phần bảo vệ "phên giậu" phía Tây Nam của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Trong 15 năm qua (tính đến cuối năm 2024), theo Viettel, Công ty Viettel Campuchia đã nộp hơn 1,05 tỷ USD vào ngân sách Campuchia, nằm trong top 5 doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất. Ngoài ra, công ty cũng đã dành hơn 120 triệu USD cho các hoạt động thiện nguyện, từ việc hỗ trợ miễn phí Internet cho trường học đến tài trợ các chương trình y tế, giáo dục và các hoạt động xã hội quan trọng.

Đáng chú ý, Công ty Viettel Campuchia đã tạo ra 3.000 việc làm trực tiếp với mức thu nhập cao và hơn 30.000 việc làm gián tiếp, góp phần nâng cao đời sống của người dân Campuchia. Trong đó, lương trung bình của nhân sự Metfone ở mức 9.600 USD/người/năm, tức là gấp 5 lần mức thu nhập bình quân đầu người Campuchia.

Trên thực tế, Công ty Viettel Campuchia từng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng Nhì của Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã được chính phủ và Bộ Quốc phòng Campuchia ghi nhận và đánh giá cao, đồng thời được Tặng Huân chương Monisaraphon. Đây là Huân chương cao quý nhất của Hoàng gia Campuchia.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm Công ty Viettel Campuchia (Metfone). Ảnh: VGP

Trước đó, nhân chuyến công tác tại Campuchia từ ngày 27 - 29/11/2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến thăm Công ty viễn thông Metfone, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) Campuchia và Công ty Angkor Milk. Phó Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao tập thể các doanh nghiệp đã luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, vun đắp xây dựng thương hiệu uy tín tại thị trường nước bạn, trở thành biểu tượng về hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Phát huy những kết quả đáng tự hào đã đạt được, Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp này tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xanh - số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái thông qua các hoạt động từ thiện; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực của Campuchia trong lĩnh vực đầu tư của mình; quan tâm tạo việc làm cho cả người Việt Nam tại Campuchia.