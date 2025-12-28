Trung tâm cứu hộ lớn nhất Việt Nam chính thức vận hành, gói 24/7 chỉ 299.000 đồng/năm

Tại Tasco Mobility Day 2025 mới đây, Tasco Auto chính thức công bố kế hoạch giới thiệu loạt mẫu xe cao cấp tại thị trường Việt Nam trong năm 2026, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm ở phân khúc cao cấp và xe năng lượng mới. Theo đó, các mẫu xe dự kiến ra mắt bao gồm ZEEKR 7X, ZEEKR 009 – hai đại diện nổi bật của thương hiệu xe điện cao cấp ZEEKR, cùng các mẫu xe sang thể thao của Lotus như Lotus Eletre, Emeya và Emira.

Việc đưa các mẫu xe này về Việt Nam cho thấy định hướng rõ ràng của Tasco Auto trong việc đa dạng hóa lựa chọn di chuyển cao cấp, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các dòng xe điện, xe hiệu suất cao và xe sang mang đậm dấu ấn công nghệ. Song song với kế hoạch sản phẩm, Tasco cũng giới thiệu mô hình Tasco Experience Center – không gian tích hợp trưng bày, trải nghiệm và tư vấn các thương hiệu xe cao cấp do Tasco phân phối. Mô hình này được kỳ vọng sẽ nâng tầm trải nghiệm khách hàng, từ tiếp cận sản phẩm, lái thử, cá nhân hóa dịch vụ cho đến kết nối các tiện ích trong hệ sinh thái mobility của Tasco.

Đại diện Tasco Auto công bố các kế hoạch ra mắt các mẫu xe cao cấp trong năm 2026.

Với định hướng “One-stop Mobility Solution”, Tasco không chỉ dừng lại ở vai trò phân phối ô tô, mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái di chuyển thông minh, nơi mọi nhu cầu của khách hàng – từ mua xe, sử dụng, bảo dưỡng, bảo hiểm, cứu hộ, sạc điện, thuê xe, rửa xe cho đến thu phí không dừng – được kết nối liền mạch trong một hành trình thống nhất.

VETC chính thức vận hành Trung tâm Cứu hộ Toàn quốc 24/7

Trong khuôn khổ Tasco Mobility Day 2025, VETC chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Cứu hộ Toàn quốc VETC 24/7 , đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái giao thông thông minh của Tasco. Trung tâm được vận hành theo mô hình điều phối tập trung, ứng dụng công nghệ để kết nối lực lượng cứu hộ, phương tiện và đối tác trên toàn quốc, đồng thời chuẩn hóa quy trình xử lý, đảm bảo tính minh bạch và khả năng phản ứng nhanh trong từng tình huống.

VETC chính thức vận hành Trung tâm Cứu hộ Toàn quốc 24/7.

Với nền tảng hơn 10 năm vận hành hệ thống giao thông 24/7, phục vụ gần 4 triệu khách hàng thường xuyên, xử lý khoảng 2 triệu giao dịch mỗi ngày, VETC sở hữu lợi thế đặc biệt về dữ liệu giao thông, năng lực điều phối và chuẩn vận hành quy mô quốc gia. Trung tâm Cứu hộ Toàn quốc được xây dựng trên chính nền tảng đó, kết nối tổng đài 24/7 với phương tiện cứu hộ và hơn 300 đối tác, phủ 100% xã, phường trên cả nước.

Đây được xem là trung tâm cứu hộ có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay, không chỉ cung cấp dịch vụ cứu hộ 24/7 mà còn đóng vai trò như một hạ tầng nền tảng cho lĩnh vực an toàn giao thông. Trong năm 2025, đặc biệt trong giai đoạn mưa lũ và thiên tai tại nhiều địa phương, VETC Cứu hộ đã tham gia điều phối nguồn lực, hỗ trợ người dân và phương tiện trong các điều kiện khắc nghiệt, thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành cùng cộng đồng, với thông điệp “không để các bác tài bị bỏ lại phía sau trong mọi hành trình di chuyển”.

VETC tung ra gói cứu hộ trọn gói trị giá 299 ngàn đồng cho 1 năm.

Cũng trong dịp này, VETC tung ra gói cứu hộ trọn gói trị giá 299 ngàn đồng cho 1 năm, với quyền lợi được tận hưởng dịch vụ cứu hộ bất cứ khi nào cần thiết bằng cách gọi hotline cứu hộ và thông báo địa điểm, không giới hạn số lần cứu hộ, miễn phí kéo xe quãng đường dưới 100 km. Đây được đánh giá là một gói dịch vụ thuận tiện với mức giá dễ tiếp cận cho người dùng.