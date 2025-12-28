Giá vàng hôm nay 28/12 tăng bốc, chỉ còn 100.000 đồng là cán mốc 160 triệu

Toàn cảnh giá vàng SJC: Áp sát ngưỡng lịch sử

Thị trường vàng trong nước những ngày cuối năm 2025 đang chứng kiến thay đổi mạnh về giá. Theo ghi nhận mới nhất sáng nay 28/12, giá vàng miếng SJC đã áp sát cột mốc lịch sử 160 triệu đồng/lượng, trong khi các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.

Sau chuỗi ngày biến động mạnh, giá vàng SJC hôm nay tiếp tục duy trì ở mức cao. Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng được niêm yết như sau: Vàng miếng SJC (loại 1L, 10L, 1KG): Mua vào 157.700.000 đồng/lượng – Bán ra 159.700.000 đồng/lượng.

Vàng miếng SJC (loại lẻ 0.5 - 2 chỉ): Giá bán ra nhỉnh hơn, đạt mức 159.730.000 đồng/lượng. So với cùng kỳ tuần trước, mỗi lượng vàng SJC đã tăng thêm khoảng 3,1 triệu đồng, khiến khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao.

Vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết mức mua vào ấn tượng 15.780.000 đồng/chỉ và bán ra 15.970.000 đồng/chỉ.

Tham khảo giá vàng hôm nay 28/12 tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải: Vàng nhẫn "nóng" hơn bao giờ hết

Bên cạnh vàng miếng, các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn và quà tặng bản vị cũng ghi nhận mức giá cao kỷ lục do nhu cầu tích trữ cuối năm tăng cao.

Tại Bảo Tín Minh Châu: Thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long vẫn là tâm điểm thu hút nhà đầu tư với mức giá ổn định ở vùng đỉnh. Cụ thể, vàng miếng VRTL và nhẫn tròn trơn: Mua vào 15.690.000 đồng/chỉ – Bán ra 15.990.000 đồng/chỉ. Vàng trang sức 24K: Mua vào 15.390.000 đồng/chỉ – Bán ra 15.740.000 đồng/chỉ.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Giá vàng tại đây bám sát thị trường với các mức giá cạnh tranh: Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9): Mua vào 15.670.000 đồng/chỉ – Bán ra 15.970.000 đồng/chỉ.

Giá vàng thế giới ﻿

Trên thị trường thế giới, giá vàng chốt tuần bật tăng hơn 54 USD/ounce, neo ở mức 4.534 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 144 triệu đồng/lượng.

Dự báo xu hướng giá vàng thế giới đầu năm 2026 khá lạc quan.

Dù thế giới đang ở đỉnh cao nhưng giá vàng miếng SJC trong nước vẫn đang cao hơn thế giới khoảng 15,3 triệu đồng/lượng. Đây là khoảng cách khá lớn, người mua cần lưu ý rủi ro khi thị trường trong nước điều chỉnh chậm hơn thế giới.﻿

Dựa trên các báo cáo phân tích mới nhất từ Phố Wall và động thái của Fed, thị trường đang chia làm 2 kịch bản rõ rệt. Trong đó, nhiều dự báo xu hướng giá vàng sẽ tiếp tục gây "sốt" đầu năm 2026.

JP Morgan & Citi: Dự báo vàng có thể tiến sát mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026. Trong tháng 1, lực mua từ các ngân hàng trung ương (trung bình 70 tấn/tháng) và nhu cầu tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán tại Á Đông sẽ là "bệ phóng" đưa giá vàng miếng SJC hướng tới mục tiêu 165 triệu đồng/lượng.

Thị trường đang đặt cược Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 3 và tháng 6/2026. Đồng USD suy yếu sẽ trực tiếp đẩy giá vàng đi lên.

Tuy nhiên, Goldman Sachs vừa đưa ra một dự báo gây bất ngờ: Trong quý I/2026, giá vàng có thể xuất hiện một nhịp điều chỉnh mạnh về quanh 4.200 USD/ounce (giảm hơn 300 USD so với hiện tại) trước khi tăng tiếp. Lý do được cho là áp lực chốt lời sau một năm tăng trưởng nóng (+70% trong năm 2025) và khả năng Fed tạm dừng cắt giảm lãi suất trong phiên họp tháng 1 để đánh giá lạm phát.﻿