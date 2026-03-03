Quả lựu có thể là "thần dược" trị loại bệnh nguy hiểm này

Trên tạp chí khoa học Antioxidants , nhóm tác giả đẫn dầu bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Magna Graecia ở Catanzaro (Ý) cho biết họ đã phát hiện được các polyphenol "ẩn" của quả lựu.

Từ lâu, quả lựu đã được nghiên cứu rộng rãi vì hàm lượng các chất chống oxy hóa polyphenol (như nhóm flavonoid và tannin thủy phân) và vitamin phong phú.

Loại quả này còn chứa hàm lượng chất xơ cao, nhưng ít được quan tâm bởi nằm phần lớn ở lớp vỏ và các vách ngăn không ăn được bên trong.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy các phần không ăn được này có thể góp phần tạo nên các phương thuốc đặc biệt giúp chống lại các bệnh liên quan đến thoái hóa thần kinh như Alzheimer, Parkinson... và cả quá trình suy giảm nhận thức do lão hóa tự nhiên.

Quả lựu đem đến rất nhiều hợp chất chống oxy hóa polyphenol - Ảnh minh họa: NEWS-MEDICAL

Sử dụng một loạt phương pháp tiên tiến để kiểm tra thành phần quả lựu, các nhà nghiên cứu Ý đã xác nhận phần không ăn được của quả lựu chứa một lượng lớn polyphenol không chiết xuất được (NEPPs), góp phần không nhỏ vào năng lực chống oxy hóa của toàn bộ quả lựu.

Thí nghiệm trên các tế bào thần kinh người trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất từ toàn bộ quả lựu giúp bảo vệ các tế bào này, đặc biệt là tế bào hình sao, một loại tế bào quan trọng nhưng rất dễ bị tổn thương.

Hiệu ứng này có tiềm năng giúp ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh, vốn hầu hết không có thuốc chữa. Vì vậy, chiết xuất từ toàn bộ quả lựu đem đến một "ánh sáng mới" cho các nhà nghiên cứu y học.

Hơn nữa, kết quả này cho thấy rằng tế bào hình sao, những tế bào hỗ trợ quan trọng của não bộ, rất nhạy cảm với tổn thương oxy hóa nhưng cũng phản ứng rất tốt với các chất chống oxy hóa tự nhiên.

Do vậy, một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất chống oxy hóa, bao gồm bổ sung quả lựu và các loại trái cây khác, cà phê, trà... là những giải pháp đơn giản bạn có thể áp dụng để góp phần bảo vệ não bộ.