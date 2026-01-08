Quá khứ 26 năm trước của nữ viện trưởng cưới chồng kém 11 tuổi

Mới đây, trên trang cá nhân chính thức, nữ hoàng dancesport Việt Nam vừa chia sẻ bức ảnh trong quá khứ 26 năm trước. Bức hình cũ nhưng đủ khiến cộng đồng mạng chú ý đến hành trình dài của “nữ hoàng dancesport” Việt Nam. Cụ thể, Khánh Thi cho biết một người bạn đã gửi lại cho cô tờ báo có từ năm 2000, thời điểm nữ nghệ sĩ mới 18 tuổi và vừa bước vào giai đoạn tập luyện dancesport đầy say mê.

Tấm hình được chụp cùng anh Chí Anh, bởi bác Lân, khi Khánh Thi còn là sinh viên mới tốt nghiệp Trường Múa Quốc gia khóa 22 hệ 7 năm, đồng thời đang tập dancesport và hoạt động như diễn viên múa nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam. Khánh Thi chia sẻ, khi nhìn lại khoảnh khắc ấy, cô như được kéo ngược về giai đoạn đã đi qua gần ba thập kỷ, với cảm giác “thời gian trôi nhanh thật”.

Điều khiến nhiều người quan tâm không chỉ là tấm hình mang màu sắc hoài niệm, mà còn là câu chuyện về hành trình dài của nữ hoàng dancesport Khánh Thi. Ảnh chụp màn hình

Khánh Thi sinh năm 1982 tại Hà Nội, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, sớm được tiếp xúc với múa trước khi chuyển sang khiêu vũ thể thao. Năm 2000, khi vừa tròn 18 tuổi, cô chính thức theo đuổi dancesport cùng Chí Anh và có thời gian du học, tập luyện ở nước ngoài trong điều kiện không hề dễ dàng. Chính giai đoạn này thường được xem là nền móng để sau đó Khánh Thi trở thành một trong những gương mặt tiên phong đưa dancesport đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Sau nhiều năm thi đấu, Khánh Thi dần chuyển sang vai trò huấn luyện viên, giám khảo và nhà tổ chức giải đấu. Theo các thông tin công khai, cô từng nhiều lần vô địch quốc gia, đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế, đồng thời gắn bó với các chương trình truyền hình thực tế về khiêu vũ. Khánh Thi được báo chí Việt Nam gọi là "kiện tướng Dancesport" hay "Nữ hoàng Dancesport" bởi những cống hiến của cô cho khiêu vũ thể thao tại Việt Nam. Từ năm 2023, Khánh Thi còn đảm nhận vị trí Viện trưởng Viện Văn hóa – Nghệ thuật thuộc Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM.

Ở thời điểm hiện tại, tầm ảnh hưởng của Khánh Thi đến từ nhiều lớp vai trò cùng lúc: một biểu tượng tiên phong của dancesport, một nhà chuyên môn có tiếng nói trong giới, và một gương mặt truyền cảm hứng cho nhóm khán giả trẻ quan tâm tới thể thao - nghệ thuật. Cô thường xuyên xuất hiện trong các giải đấu, hoạt động huấn luyện, dự án truyền thông và các cuộc trò chuyện về hành trình theo đuổi đam mê, qua đó góp phần giữ cho dancesport duy trì được độ nhận diện với công chúng. Không chỉ là “nữ hoàng dancesport”, Khánh Thi hiện còn được nhìn nhận như một người đặt nền móng, tạo ảnh hưởng bền vững cho cả một thế hệ theo đuổi bộ môn này.

Cô kết hôn cùng Phan Hiển - từng là học trò, kém cô 11 tuổi. Hiện cô đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh với vài trung tâm huấn luyện khiêu vũ thể thao do bản thân và Phan Hiển thành lập. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Khánh Thi và Phan Hiển cũng là cặp đôi được công chúng theo dõi sát sao. Họ không chỉ là vợ chồng mà còn là cộng sự trong công việc, cùng xây dựng hệ thống đào tạo, tổ chức giải đấu và đồng hành trong các hoạt động chuyên môn. Những năm gần đây, hình ảnh Khánh Thi - Phan Hiển thường xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động của dancesport, từ phòng tập đến sân khấu, từ đời sống gia đình đến những sự kiện thể thao lớn.

Chính vì thế, tấm ảnh cũ được Khánh Thi chia sẻ không đơn thuần là một bức ảnh kỷ niệm. Nó gợi lại cả một giai đoạn mà dancesport ở Việt Nam vẫn còn rất mới, khi những người tiên phong phải đi trước bằng đam mê, kỷ luật và sự bền bỉ. Với Khánh Thi, con đường ấy bắt đầu từ tuổi 18, từ những buổi tập không ngơi nghỉ, rồi dẫn đến nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp vận động viên, huấn luyện viên và người truyền cảm hứng.

Ở góc độ đời sống, Khánh Thi nhiều năm qua cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả đại chúng bởi phong cách mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng không kém phần gần gũi. Cùng với Phan Hiển, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình, những câu chuyện luyện tập và những áp lực sau ánh đèn sân khấu, tạo nên hình ảnh một cặp đôi vừa thành công trong nghề vừa bền chặt trong đời sống riêng.