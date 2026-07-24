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Profile đỉnh của chuyên viên tài chính vừa trở thành Chủ tịch PC1 ở tuổi 27: Tốt nghiệp đại học tại Mỹ, từng làm tại KPMG và Vietcap

Phương Vy
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Chỉ trong 3 tháng, nữ nhân viên này đã đi từ vị trí chuyên viên tài chính, lên thành thành viên HĐQT và cuối cùng là Chủ tịch HĐQT.

Như tin đã đưa, ngày 24/7, chỉ ít giờ sau khi được cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, bà Trịnh Khánh Linh đã được các thành viên HĐQT mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thống nhất bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ở tuổi 27, bà Linh kế nhiệm chính cha mình, ông Trịnh Văn Tuấn, tại vị trí cao nhất trong cơ quan quản trị của một trong những doanh nghiệp xây lắp điện lớn trên sàn chứng khoán.

Việc bổ nhiệm gây chú ý không chỉ bởi tuổi đời của tân Chủ tịch. Bà Linh mới chính thức làm việc tại PC1 từ tháng 4/2026, tức khoảng ba tháng trước khi ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT.

Theo hồ sơ ứng viên được PC1 công bố, bà Trịnh Khánh Linh sinh năm 1999, tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính tại Đại học George Washington, Mỹ.

Trước khi về làm việc tại doanh nghiệp của gia đình, bà Linh từng có thời gian công tác tại Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap. Đây là hai tên tuổi lớn trong lĩnh vực tư vấn, kiểm toán, thuế và dịch vụ tài chính tại Việt Nam.

Các thông tin được công bố hiện chưa cho biết cụ thể bà Linh phụ trách mảng nghiệp vụ hay nhóm khách hàng nào tại KPMG và Vietcap. Hồ sơ cũng không đề cập những dự án, thương vụ hoặc thành tích nghề nghiệp cá nhân của bà trong thời gian làm việc tại hai tổ chức này.

Tuy nhiên, có một chi tiết đáng chú ý: Cả hai nơi bà Linh từng công tác đều có lịch sử cung cấp dịch vụ cho PC1.

KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của PC1 trong các năm từ 2021 đến 2024. Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Bản Việt, tên gọi trước đây của Vietcap, được giới thiệu là tổ chức tư vấn niêm yết cho PC1. Dù vậy, chưa có tài liệu công khai nào cho thấy bà Linh trực tiếp tham gia các công việc liên quan đến PC1 tại hai đơn vị trên.

Tháng 4/2026, bà Trịnh Khánh Linh chính thức gia nhập PC1 với vị trí chuyên viên tài chính.

Thời gian bà đảm nhiệm chức danh này chỉ kéo dài khoảng một tháng. Từ tháng 5/2026, bà được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính của tập đoàn.

Đến ngày 24/7, bà Linh được Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau đại hội, HĐQT đã họp và thống nhất bầu bà giữ chức Chủ tịch HĐQT.

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