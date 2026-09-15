Prebiotic tự nhiên trong đậu nành – Giá trị tiềm năng đang được khám phá

Đậu nành “hạt vàng tự nhiên” không chỉ giàu đạm thực vật, chất xơ, omega 3-6-9 mà còn chứa prebiotic giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Prebiotic – "thức ăn" của lợi khuẩn đường ruột

Bên trong đường ruột là một hệ sinh thái phức tạp với hàng nghìn tỷ vi sinh vật cùng tồn tại. Hầu hết chúng ta đều khá quen thuộc với probiotic – những lợi khuẩn góp phần duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột . Nhưng để có thể tồn tại và phát triển, lợi khuẩn cũng cần được cung cấp nguồn dinh dưỡng phù hợp.

Đó là lúc prebiotic phát huy vai trò. Có thể hình dung đơn giản, nếu probiotic là những lợi khuẩn sống trong đường ruột, thì prebiotic chính là nguồn "thức ăn" giúp chúng phát triển. Theo Hiệp hội Khoa học Quốc tế về Probiotic và Prebiotic (ISAPP), đây là những cơ chất được vi sinh vật của vật chủ sử dụng có chọn lọc và mang lại lợi ích sức khỏe.

Một điểm đáng chú ý, prebiotic không phải là những vi sinh vật sống . Chúng là những thành phần tự nhiên có trong thực phẩm. Một số prebiotic không được tiêu hóa hoàn toàn ở đường tiêu hóa trên mà tiếp tục đi xuống đại tràng. Tại đây, chúng có thể được một số vi sinh vật đường ruột sử dụng làm nguồn dinh dưỡng.

Vì vậy, chăm sóc hệ vi sinh đường ruột có thể bắt đầu từ việc bổ sung lợi khuẩn và cung cấp nguồn "thức ăn" phù hợp cho chúng . Trong tự nhiên, đậu nành là một trong những thực phẩm thực vật chứa các thành phần có hoạt tính prebiotic.

Giá trị prebiotic tự nhiên trong đậu nành

Điều thú vị về prebiotic nằm ở cách chúng tương tác với hệ vi sinh đường ruột. Sau khi đi qua phần trên của hệ tiêu hóa, một số thành phần có hoạt tính prebiotic có thể đến đại tràng và trở thành nguồn dinh dưỡng cho các vi sinh vật có lợi, trong đó có Lactobacillus và Bifidobacterium . Khi được lợi khuẩn sử dụng và lên men, các thành phần này có thể tạo ra các axit béo chuỗi ngắn , góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ chức năng hàng rào bảo vệ của niêm mạc ruột.

Từ cơ chế này, prebiotic mang đến một cách tiếp cận khác trong việc chăm sóc hệ vi sinh: thay vì chỉ bổ sung lợi khuẩn, có thể cung cấp thêm nguồn dinh dưỡng để nuôi dưỡng chúng .

Bên cạnh đạm thực vật chất lượng cao, chất xơ và Omega 3-6-9 tự nhiên, những thành phần có hoạt tính prebiotic góp phần làm phong phú thêm giá trị của "hạt vàng tự nhiên" , đồng thời cho thấy bên trong hạt đậu nành còn nhiều giá trị đang được khoa học khám phá.

Hoạt tính prebiotic và kết quả thực nghiệm trên sản phẩm Fami Green Soy

Từ những giá trị prebiotic tự nhiên trong hạt đậu nành, một câu hỏi thú vị tiếp tục được đặt ra: khi hạt đậu trải qua quá trình chế biến thành sữa đậu nành, liệu hoạt tính prebiotic có được duy trì?

Để tìm câu trả lời, PGS.TS Đặng Minh Nhật, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng cùng nhóm nghiên cứu đã thực hiện đánh giá hoạt tính prebiotic trên sữa đậu nành Fami Green Soy không bổ sung đường , thông qua chỉ số hoạt tính prebiotic (PAS - Prebiotic Activity Score).

Kết quả thử nghiệm trên ba chủng lợi khuẩn bao gồm L. plantarum, B. bifidum và L. rhamnosus ghi nhận chỉ số PAS lần lượt đạt 0,9; 1,09 và 1,71 . Các giá trị đều ở mức dương, cho thấy sản phẩm Fami Green Soy vẫn duy trì hoạt tính prebiotic sau quá trình chế biến và có khả năng hỗ trợ sự phát triển của các nhóm lợi khuẩn như Lactobacillus và Bifidobacterium .

Nghiên cứu còn ghi nhận một điểm đáng chú ý, khi sử dụng Fami Green Soy không bổ sung đường làm nguồn dinh dưỡng, các lợi khuẩn tạo ra axit lactic và axit acetic với hàm lượng cao hơn so với khi sử dụng glucose. Kết quả này cũng cho thấy rằng những thành phần trong sản phẩm có thể được lợi khuẩn sử dụng và lên men, tạo ra các axit hữu cơ có lợi cho môi trường đường ruột.

Fami lan tỏa sự "giàu có" bên trong "hạt vàng tự nhiên"

Để lan tỏa những giá trị đặc biệt bên trong hạt đậu nành đến gần hơn với người tiêu dùng, Fami đã phát triển nên dòng sản phẩm Fami Green Soy - Giữ trọn tinh hoa dưỡng chất lành từ đậu nành. Nhờ làm chủ công nghệ nghiền nguyên hạt tiên tiến từ Châu Âu, bên trong mỗi hộp Fami Green Soy được giữ trọn đạm thực vật chất lượng cao, chất xơ tự nhiên, omega 3-6-9 tự nhiên và các thành phần có hoạt tính prebiotic trong hạt đậu nành - mang đến trải nghiệm thơm ngon sánh mượt, thanh lành, an toàn và tiện lợi cho người tiêu dùng.

Từ nền tảng đậu nành, Fami cũng phát triển nhiều sản phẩm phù hợp với những nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Fami Nguyên Chất mang nguồn đạm lành cho sức khỏe; Fami Canxi bổ sung canxi từ tảo biển và vitamin D3 cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe xương; Fami Canxi Plus bổ sung canxi cùng glucosamine, hỗ trợ chăm sóc xương khớp và sự linh hoạt; Fami Go kết hợp đậu nành cùng các loại hạt nội địa, tiếp thêm dưỡng chất cho khởi đầu ngày mới.

Những nghiên cứu về prebiotic đang góp phần làm rõ thêm mối liên hệ giữa đậu nành và hệ vi sinh đường ruột. Từ việc phát hiện các thành phần có hoạt tính prebiotic trong hạt đậu nành đến những kết quả thực nghiệm trên Fami Green Soy, khoa học đang tiếp tục làm rõ hơn những giá trị vốn có của "hạt vàng tự nhiên" .

Với Fami, hành trình khám phá ấy tiếp tục được nối dài bằng nghiên cứu và công nghệ, để những dưỡng chất lành từ "hạt vàng tự nhiên" được gìn giữ và đưa vào các lựa chọn dinh dưỡng hằng ngày, góp phần chăm sóc sức khỏe chủ động và làm "giàu" cuộc sống.

Nhà sản xuất: Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi

Đ ịa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi