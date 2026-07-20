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PNJ khẳng định thoái toàn bộ vốn khỏi Người Bạn Vàng, không liên quan đến chuỗi kim cương Cashion vừa tạm dừng hoạt động

Anh Khôi
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PNJ cho biết đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Người Bạn Vàng, chấm dứt hợp tác tại hệ thống cửa hàng và không tham gia kinh doanh, quản lý hay điều hành Cashion.

PNJ khẳng định thoái toàn bộ vốn khỏi Người Bạn Vàng, không liên quan đến chuỗi kim cương Cashion vừa tạm dừng hoạt động - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa lên tiếng làm rõ mối quan hệ với Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng và chuỗi kim cương Cashion, sau khi Cashion thông báo tạm dừng hoạt động trong 2 tháng để tái cấu trúc.

Theo PNJ, trong giai đoạn trước, doanh nghiệp thực hiện khoản đầu tư tài chính vào Người Bạn Vàng, với tỷ lệ sở hữu 19,9% vốn điều lệ . Mục tiêu của khoản đầu tư là đa dạng hóa danh mục, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu cầm cố tài sản của một bộ phận khách hàng.

Trong thời gian hợp tác, Người Bạn Vàng thuê mặt bằng có thu phí để triển khai dịch vụ tại một số cửa hàng của PNJ. PNJ cũng cung cấp khoản vay phục vụ hoạt động của Người Bạn Vàng theo các điều khoản thương mại và mức lãi suất phù hợp với quy định của doanh nghiệp.

Ngày 12/2/2025 , Người Bạn Vàng thành lập Cashion, hoạt động trong lĩnh vực mua bán kim cương, trang sức và trao đổi hàng hiệu chính hãng.

PNJ cho rằng việc Người Bạn Vàng mở rộng sang lĩnh vực có sự tương đồng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi của công ty khiến định hướng hoạt động giữa các bên không còn phù hợp với mục tiêu hợp tác ban đầu.

Đến tháng 1/2026 , PNJ đã phát thông báo chính thức về quyền sở hữu thương hiệu và làm rõ quan hệ với các đơn vị liên quan. Theo đó, doanh nghiệp khẳng định Cashion không phải đối tác, công ty con, công ty liên kết hay đơn vị thuộc hệ sinh thái của PNJ.

PNJ khẳng định thoái toàn bộ vốn khỏi Người Bạn Vàng, không liên quan đến chuỗi kim cương Cashion vừa tạm dừng hoạt động - Ảnh 2.


PNJ đã ra nghị quyết thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại Người Bạn Vàng. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, giá chuyển nhượng sẽ không thấp hơn giá trị ghi sổ của khoản đầu tư tại thời điểm thực hiện, với giá trị dự kiến 3,98 tỷ đồng. Đến thời điểm này, thương vụ chuyển nhượng chưa được thực hiện.

Việc chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của PNJ và nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư.

Đến nay, hoạt động hợp tác giữa PNJ và Người Bạn Vàng tại hệ thống cửa hàng PNJ đã chấm dứt. PNJ khẳng định không có bất kỳ hoạt động hợp tác kinh doanh, quản lý hay điều hành nào với Cashion.

“Cashion là một doanh nghiệp hoạt động độc lập trên thị trường và kinh doanh trong cùng lĩnh vực với PNJ”, doanh nghiệp cho biết.

Thông tin được đưa ra sau khi Cashion thông báo tạm dừng hoạt động trong 2 tháng , bắt đầu từ 8h ngày 19/7/2026 , để thực hiện quá trình tái cấu trúc toàn diện.

Trước khi tạm dừng, Cashion giới thiệu có hệ thống cửa hàng tại các trung tâm thương mại thuộc 10 thành phố , kinh doanh kim cương, trang sức kim cương và trao đổi hàng hiệu chính hãng. Doanh nghiệp cho biết những biến động của thị trường khiến đơn vị không còn đủ điều kiện tiếp tục duy trì hoạt động theo mô hình hiện tại.

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kim cương

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