Phương pháp mới giúp cơ thể tự diệt được ung thư

Anh Thư |

Một nghiên cứu mới từ Canada đã tìm ra phương pháp giúp các tế bào "sát thủ tự nhiên" đủ sức chống lại bệnh ung thư.

Các tế bào tiêu diệt tự nhiên (NK) trong cơ thể người đóng vai trò là tuyến phòng thủ sớm trong hệ thống miễn dịch. Những tế bào này có thể nhận diện và tiêu diệt ung thư, nhưng khối u thường hình thành các rào cản ngăn chặn chúng.

Một nghiên cứu mới từ Viện Ung thư Rosalind & Morris Goodman thuộc Đại học McGill và Viện Nghiên cứu Trung tâm Y tế Đại học McGill (Canada) đã tìm ra phương pháp mới để tháo gỡ rào cản này.

Phương pháp mới đã chứng minh hiệu quả lên nhiều loại bệnh ung thư trong các thử nghiệm tiền lâm sàng - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, nhóm nghiên cứu phát hiện việc ngăn chặn hoạt động của 2 loại protein cụ thể có thể giúp các tế bào NK vượt qua hệ phòng thủ của khối u.

Họ đã thí nghiệm dựa trên các tế bào NK được thu thập từ máu dây rốn hiến tặng. Chúng được tiếp cận với các loại thuốc phân tử nhỏ có khả năng ngăn chặn hoạt động các protein liên quan.

Trong các thử nghiệm tiền lâm sàng, phương pháp này đã tiêu diệt thành công các tế bào ung thư ở người thuộc nhiều loại khối u khó điều trị, bao gồm bệnh bạch cầu, u nguyên bào thần kinh đệm, ung thư thận và ung thư vú thể tam âm.

Trong thử nghiệm động vật, cách can thiệp này đã làm chậm sự phát triển của các khối u.

Phương pháp mới là một liệu pháp miễn dịch trị ung thư mang ít nhiều khác biệt với các liệu pháp miễn dịch "truyền thống".

Nhiều liệu pháp miễn dịch ung thư dựa trên chỉnh sửa gene, vốn làm thay đổi tế bào vĩnh viễn và có thể mang lại tác dụng phụ không mong muốn.

Phương pháp mới có một cách tiếp cận khác: Các loại thuốc được sử dụng chỉ mang tính điều chỉnh tạm thời, giúp tăng cường hoạt động của tế bào NK một thời gian ngắn, đủ để phục vụ mục tiêu điều trị.

Mặc dù vẫn cần trải qua các bước thử nghiệm lâm sàng, các kết quả khả quan nói trên đã thắp lên hy vọng mới cho nhiều loại ung thư khó điều trị.

Gia Lai ghi nhận ca mắc “vi khuẩn ăn thịt người” đầu tiên năm 2026
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

