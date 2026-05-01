Gia Lai ghi nhận ca mắc “vi khuẩn ăn thịt người” đầu tiên năm 2026

Đức Anh |

(NLĐO) - Gia Lai ghi nhận ca mắc “vi khuẩn ăn thịt người” đầu tiên năm 2026, bệnh nhân từng tiếp xúc thường xuyên với đất, nước bẩn.

Ngày 1-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với Burkholderia pseudomallei – tác nhân gây bệnh Whitmore, còn được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".

Bệnh nhân thường xuyên làm việc tại khu vực Đội 21, làng Cửa khẩu, xã Ia Dom.

Bệnh nhân là chị K.H. (trú làng Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) làm nghề nông. Trước đó, bệnh nhân có các triệu chứng sốt, đau nhức toàn thân, ăn uống kém.

Đến ngày 19-4, chị H. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nặng, lơ mơ, vã mồ hôi, thở nhanh. Kết quả xét nghiệm xác định chị dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. Bệnh nhân có tiền sử tiểu đường – yếu tố nguy cơ khiến bệnh dễ diễn tiến nặng.

Sau quá trình điều trị tích cực, hiện bệnh nhân đã cai máy thở và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc. Đây là ca mắc Whitmore đầu tiên được ghi nhận tại Gia Lai trong năm 2026.

Theo điều tra dịch tễ, chị H. thường xuyên tiếp xúc với đất, bùn, nguồn nước tự nhiên trong quá trình canh tác – yếu tố nguy cơ điển hình của bệnh Whitmore. Đến nay, địa phương chưa ghi nhận thêm ca mắc trong cộng đồng.

Ngành y tế địa phương đã triển khai giám sát, theo dõi sức khỏe người tiếp xúc gần trong vòng 14 ngày; đồng thời tăng cường truyền thông phòng bệnh tại khu vực cư trú.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân mang đồ bảo hộ khi lao động, hạn chế tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm, che chắn vết thương hở và đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ.

Bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei sống trong đất và nước gây ra, có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không điều trị kịp thời.

Video Shorts

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

