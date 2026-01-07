Phương pháp giải rượu hiệu quả được hàng loạt chuyên gia công nhận - không phải uống nước chanh

Năm mới Bính Ngọ sắp đến, và đây là thời điểm hoàn hảo để nhìn lại năm cũ cũng như ăn mừng những khởi đầu mới cùng người thân yêu và nâng một hai ly chúc mừng. Nhưng sự phấn khích đôi khi có thể khiến bạn uống quá đà, và trước khi kịp nhận ra, bạn đã bắt đầu hối hận về những lựa chọn của mình vào ngày hôm sau.

Không ai muốn bắt đầu năm mới với cơn đau đầu dữ dội, những cơn buồn nôn hay run rẩy, nhưng đó lại là thực tế đối với rất nhiều người.

Là một người đã trải qua không ít ngày đầu năm mới trong tình trạng say xỉn, phóng viên Nicola Roy (tại Anh) quyết định hỏi các chuyên gia làm thế nào để ngăn điều này xảy ra mà vẫn có một buổi tối vui vẻ. Lời khuyên của họ rất rõ ràng – một bữa ăn nhiều dầu mỡ không phải lúc nào cũng là câu trả lời, và có một thứ khác mà bạn nên nạp vào cơ thể để giải rượu hiệu quả.

Cách giải rượu hiệu quả được chuyên gia công nhận

Lý do chính khiến chúng ta cảm thấy say rượu là do mất nước, vì vậy việc đầu tiên bạn nên làm là giải quyết điều đó bằng cách uống nước. Ai cũng biết điều này, nhưng có một thứ bạn có thể thêm vào nước để giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều – đó là chất điện giải.

Đây là những khoáng chất thiết yếu mà cơ thể chúng ta cần để hoạt động, vì chúng giúp cơ bắp và hệ thần kinh vận hành, nhưng chúng ta lại mất đi rất nhiều khi uống rượu bia.

Chất điện giải có thể giúp bạn giải rượu hiệu quả.

Bác sĩ Sanjay Mehta, bác sĩ gia đình tại The London General Practice, giải thích: “Tác động lớn nhất là mất nước, đó là vì rượu là chất lợi tiểu, gây mất nước và chất điện giải, thường dẫn đến tình trạng mệt mỏi, đau đầu và chóng mặt đặc trưng của cơn say rượu. Vì vậy, lý tưởng nhất là bạn nên đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ nước trước, trong và sau khi uống rượu.”

“Để bù lại lượng điện giải đã mất, bạn có thể uống các loại đồ uống giàu điện giải hoặc dùng viên điện giải không kê đơn, lý tưởng nhất là dùng trước khi đi ngủ để quá trình hấp thụ diễn ra trong khi bạn ngủ.”

Mặc dù nhiều người chọn cà phê sau khi uống rượu – đặc biệt là khi họ mệt mỏi và có việc phải làm – nhưng điều này thực tế có thể khiến bạn cảm thấy tệ hơn.

Iain Budd, dược sĩ kê đơn tại Chemist4U, cho biết việc uống cà phê để tỉnh rượu hay hết say chỉ là một quan niệm sai lầm.

Ông cảnh báo: “Caffeine có thể khiến bạn cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng nó không giúp cơ thể xử lý rượu nhanh hơn, bạn vẫn sẽ say, chỉ là tỉnh táo hơn mà thôi. Cà phê cũng có tính lợi tiểu, vì vậy nó có thể làm tình trạng mất nước trở nên tệ hơn, đây là một trong những lý do chính khiến bạn cảm thấy không khỏe vào ngày hôm sau. Hãy chọn nước lọc hoặc đồ uống điện giải thay thế.”

Theo bác sĩ Tamsin Lewis từ Reborne Longevity, đồ uống điện giải đặc biệt hiệu quả nếu bạn cảm thấy buồn nôn hoặc chóng mặt sau khi uống rượu. Bà cho biết việc uống “từng ngụm nhỏ” là chìa khóa, và giải thích: “Rượu kích thích niêm mạc dạ dày. Gừng giúp làm dịu cảm giác buồn nôn, chất điện giải ngăn ngừa mất nước, còn thuốc kháng axit giúp giảm khó chịu liên quan đến axit.”

Nhưng bạn không chỉ có thể bổ sung chất điện giải thông qua các loại đồ uống hoặc gói pha sẵn đặc biệt – bạn cũng có thể nạp chúng thông qua chế độ ăn uống. Bác sĩ Ross Perry, bác sĩ gia đình kiêm Giám đốc Y khoa của Cosmedics, khuyến nghị nên ăn các thực phẩm giàu kali vào ngày hôm sau khi uống rượu, điều này sẽ giúp làm giảm các triệu chứng khó chịu.

Ông nói: “Ăn các thực phẩm vào ngày hôm sau có chứa kali như chuối, cam, mơ, bưởi, dưa lưới, các loại rau lá xanh, rau bina, bông cải xanh, khoai tây, nấm và đậu Hà Lan sẽ giúp giảm cơn say và bù lại lượng điện giải đã mất, khiến bạn cảm thấy khá hơn nhanh chóng.”

Bên cạnh chất điện giải, lời khuyên từ các chuyên gia cũng tập trung vào một yếu tố thiết yếu khác trong quá trình hồi phục sau khi say – đó là nghỉ ngơi đầy đủ.

Belle Amatt, chuyên gia trị liệu dinh dưỡng tại W-Wellness, giải thích: “Rượu làm rút ngắn giấc ngủ REM và khiến giấc ngủ bị gián đoạn, vì vậy ngày hôm sau nên dành cho sự thư giãn và hồi phục. Hãy lắng nghe cơ thể và chợp mắt khi bạn cảm thấy cần; cuộn mình trong những chiếc chăn ấm áp và xem một bộ phim nhẹ nhàng.”