Phụ nữ đang có ý định mang thai không cần phải trì hoãn tiêm vắc xin Covid-19

Chị Nguyễn Hải Phượng, Hà Đông, Hà Nội cho biết chị vừa cưới hồi tháng 6 và đã tiêm phòng thuỷ đậu, rubella… chị Phượng chuẩn bị kế hoạch sinh con. Gần đây, cơ quan chị Phượng lập danh sách tiêm vắc xin Covid-19, bản thân chị Phượng băn khoăn không biết có nên tiêm vắc xin Covid-19 hay không. Chị Phượng sợ tiêm xong chưa thể mang thai ngay phải chờ 3 đến 6 tháng như các vắc xin khác.

Theo TS Vũ Minh Điền – BV Bệnh Nhiệt đới trung ương phụ nữ đang mang thai trên 13 tuần, hoặc chuẩn bị có kế hoạch mang thai không nên chần chừ trì hoãn tiêm vắc xin, nếu có cơ hội tiêm vắc xin thì tiêm ngay.

Bác sĩ Điền cho biết, vắc xin Covid-19 được chỉ định cho các đối tượng tiêm trong đó người từ 18 tuổi trở lên. Bộ Y tế mới bổ sung thêm đối tượng phụ nữ có thai trên 13 tuần. Vì vậy không cần trì hoãn tiêm vắc xin Covid-19 nếu bạn dự định có thai trong thời gian tới.

Ngoài ra, BS Điền cho biết ngay cả việc tiêm xong vắc xin về phát hiện có thai cũng không cần quá lo lắng.

GS Nguyễn Văn Tuấn - Giáo sư Y khoa của Đại học New South Wales, Úc cho biết những ngày qua phụ nữ mang thai có nên tiêm vắc xin là câu hỏi của nhiều người quan tâm.

Ở Úc, trong một cuộc điều tra xã hội, 519 phụ nữ mới sinh con 12 tháng trước được hỏi có ý định tiêm vắc xin, kết quả là 62% nói muốn, 12% nói không, và 26% thì không chắc chắn. Họ (nhóm 12% và 26%) ngần ngại là vì sợ vắc xin can thiệp trong lúc mang thai và lúc cho con bú sữa mẹ.

Tuy nhiên, GS Tuấn cho rằng nhiều hiệp hội y khoa, kể cả hiệp hội phụ sản, đều khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tiêm vắc xin, bởi vì họ là nhóm có nguy cơ bị nhiễm tương đối cao.

Mới 5 ngày trước, Hiệp hội Sản Phụ Khoa của Úc và New Zealand (RANZCOG) ra khuyến cáo rằng những bà mẹ đang mang thai, ở bất cứ giai đoạn nào, nên được tiêm vắc xin Pfizer.

Họ viết rằng: "Các dữ liệu khoa học rõ ràng cho thấy phụ nữ mang thai có nguy cơ cao bị nhiễm Covid-19 và vắc xin rất an toàn chống lại virus".

Hiệp hội RANZCOG cũng khuyến cáo những bà mẹ đang cho con bú cũng nên được tiêm vắc xin Pfizer. Lí do là có chứng cớ khoa học cho thấy kháng thể từ vắc xin có thể chuyển cho con và giúp phòng chống nhiễm cho con.

Cơ sở khoa học nào cho khuyến cáo trên?

Theo GS Tuấn, các bằng chứng khoa học đến từ 2 nghiên cứu liên quan đến vắc xin Covid-19 và các phụ nữ mang thai. Một nghiên cứu khác từ Do Thái công bố trên tập san JAMA bao gồm 7530 phụ nữ mang thai được tiêm vắc xin Pfizer bắt cặp với 7530 phụ nữ mang thai không được tiêm vắc xin, tuổi trung bình là 31.

Thời gian theo dõi tối đa là 70 ngày. Trong thời gian theo dõi, 202 người trong nhóm không tiêm vắc xin bị nhiễm, và 118 người trong nhóm đã tiêm vắc xin bị nhiễm virus. Nói cách khác, vắc xin giảm nguy cơ nhiễm 42%.

Nghiên cứu thứ hai được công bố trên New England Journal of Medicine có 3958 phụ nữ ghi danh trong chương trình an toàn vắc xin. Kết quả cho thấy những phụ nữ mang thai được tiêm vắc xin Pfizer rất an toàn, hiểu theo nghĩa tỉ lệ sảy thai, sinh non ngày, thiếu cân, v.v. tương đương với những người không tiêm vắc xin.

Tại Úc, GS Tuấn cho biết Bộ Y tế Úc khuyến cáo phụ nữ:

• Phụ nữ mang thai là nhóm cần được ưu tiên tiêm vắc xin Pfizer;

• Phụ nữ đang có ý định mang thai không cần phải trì hoãn tiêm vắc xin;

• Chứng cứ thực tế cho thấy vắc xin Pfizer rất an toàn cho phụ nữ mang thai và các bà mẹ đang cho con bú;

• Phụ nữ mang thai có nguy cơ nhiễm virus nặng, và nếu bị nhiễm nặng thì có nguy cơ sinh non;

• Tiêm chủng vắc xin Covid-19 có thể cung cấp bảo vệ gián tiếp cho trẻ qua chuyển kháng thể đến bào thai.