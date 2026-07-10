Phụ huynh Hà Nội biết gì chưa? Một trường THCS công lập mới được phê duyệt cải tạo, nhìn phối cảnh mà ai cũng mong chờ!

Theo phương án thiết kế, ngôi trường sẽ khoác lên mình diện mạo mới với kiến trúc hài hòa, cảnh quan đẹp mắt và các hạng mục được bổ sung đồng bộ, góp phần tạo nên môi trường học tập truyền cảm hứng mỗi ngày.

Trường THCS Phan Chu Trinh có địa chỉ tại 24 Nguyễn Công Hoan, Phường Giảng Võ, TP Hà Nội. Tháng 6 vừa qua, UBND Phường Giảng Võ đã ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND Phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Trường THCS Phan Chu Trinh để đảm bảo công nhận lại chuẩn mức độ 2.

Theo quyết định, trường được cải tạo đồng bộ các khối nhà, đáp ứng đủ 45 phòng cho 45 lớp học và các phòng bộ môn đạt chuẩn mức độ 2. Ngoài ra xây mới tầng hầm để xe cho học sinh và giáo viên, đầu tư mới hệ thống hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin hướng tới trường học thông minh; đầu tư mới 2 tháng máy; cải tạo các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ ngoài nhà; bổ sung, nâng cấp trang thiết bị học tập cho học sinh và trang thiết bị giảng dạy cho giáo viên.

THCS Phan Chu Trinh hiện tại

Được biết tổng mức đầu tư xây dựng là hơn 166 tỷ, trong đó bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng phí. Tiến độ thực hiện dự án - phân kỳ đầu tư: 2026 -2028.

Theo phương án thiết kế, ngôi trường sẽ khoác lên mình diện mạo mới với kiến trúc hài hòa, cảnh quan đẹp mắt và các hạng mục được bổ sung đồng bộ, góp phần tạo nên môi trường học tập truyền cảm hứng mỗi ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh phối cảnh ngôi trường mới được giới thiệu trên website THCS Phan Chu Trinh: