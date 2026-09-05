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Phó Tổng thống JD Vance: Mỹ gần như không thắng cuộc chiến nào suốt 40 năm qua

Hải Yến
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Phó Tổng thống JD Vance cho rằng Mỹ gần như không giành chiến thắng trong 40 năm qua và cần thay đổi văn hóa lãnh đạo quân sự.

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Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Phát biểu tại một cuộc họp báo khi được hỏi về việc Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll từ chức, ông Vance cho biết cả Driscoll và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đều là bạn của ông.

“Về cơ bản, có rất nhiều vấn đề tôi đồng ý với ông Pete. Vấn đề tôi đồng tình mạnh mẽ nhất là chúng ta cần thay đổi văn hóa tại Bộ Chiến tranh", ông Vance nói.

Ông Vance cho rằng Mỹ đã tham gia nhiều cuộc chiến trong 42 năm ông sống, nhưng “gần như không giành chiến thắng nào” cho đến khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

“Điều đó nói gì về văn hóa lãnh đạo quân sự, về cách chúng ta lập kế hoạch? Và nói thẳng ra, điều đó cũng cho thấy gì về giới lãnh đạo chính trị mà chúng ta từng có tại Nhà Trắng và Bộ Chiến tranh trong 40 năm phiêu lưu quân sự?”, ông Vance đặt câu hỏi.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, ông Hegseth đang tìm cách “khơi dậy tinh thần chiến binh tại Mỹ”. Ông cho rằng có thể nhìn thấy dấu hiệu của sự thay đổi này “theo nhiều cách khác nhau”.

Trước đó, ngày 31/8, tờ The Wall Street Journal đưa tin Daniel Driscoll đã đệ đơn từ chức và dự kiến rời nhiệm sở trong những ngày tới. Axios cho biết quyết định này xuất phát từ những bất đồng giữa ông Driscoll và ông Hegseth.

Ông Driscoll từng được Tổng thống Trump đưa vào phái đoàn Mỹ tham gia nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine hồi tháng 11 năm ngoái. Đến tháng 2/2026, ông tham gia các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Geneva.

Việc ông Driscoll rời vị trí diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump thúc đẩy thay đổi cách tiếp cận đối với quân đội Mỹ, trong đó ông Hegseth nhấn mạnh việc xây dựng lại năng lực chiến đấu và tinh thần quân sự của lực lượng vũ trang.

Theo TASS
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Tags

jd vance

Donald Trump

Daniel Driscoll

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