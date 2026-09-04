Tàu USS Lincoln Mỹ cập bến "Thành phố tội lỗi" ở Thái Lan

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đông đảo thủy thủ Mỹ đổ về Pattaya – nơi được mệnh danh là "Thành phố tội lỗi" của Thái Lan – sau một đợt công tác dài kỷ lục trên biển.

Tạp chí Newsweek ngày 3/9 đưa tin, thủy thủ đoàn trên tàu USS Abraham Lincoln của Mỹ đã lênh đênh trên biển suốt 286 ngày trong một đợt triển khai dài ngày, từng gây lo ngại do các báo cáo về tình trạng thiếu hụt thực phẩm và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ những lo ngại này.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln – được triển khai từ tháng 11/2025 và từng tham gia hoạt động phong tỏa hải quân cũng như các chiến dịch tác chiến trong cuộc xung đột với Iran – đã đến tỉnh Chon Buri ở miền đông Thái Lan vào sáng sớm ngày 2/9 để nghỉ ngơi và giải trí trong 5 ngày. Tàu USS Frank E. Petersen Jr. đã cập cảng Sriracha (cũng thuộc tỉnh Chon Buri), trong khi tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls cập cảng Map Ta Phut ở tỉnh Rayong lân cận.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln neo đậu tại cảng Laem Chabang, gần thành phố Pattaya, Thái Lan, vào ngày 3/9/2026. Ảnh: AFP

Giới chức thành phố Pattaya đã gặp gỡ đại diện Hải quân Mỹ để thảo luận về các công tác đón tiếp, bao gồm cả những quy định về hành vi ứng xử dành cho thủy thủ đoàn. Pattaya vốn nổi tiếng với du lịch tình dục, được mệnh danh là "Thành phố tội lỗi" (Sin City) của Thái Lan, mặc dù gần đây thành phố này đang nỗ lực xây dựng lại hình ảnh thành điểm đến thân thiện hơn với gia đình, với các sân golf, trung tâm thương mại và những hoạt động ngoài trời như trượt nước và nhảy dù.

Trang tin MS NOW dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, chỉ huy tàu USS Lincoln đã cảnh báo các quân nhân không được sử dụng dịch vụ mại dâm. Việc mua dâm là hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 134 của Bộ luật Tư pháp Quân sự Thống nhất (UCMJ) – khung pháp lý áp dụng cho các lực lượng vũ trang Mỹ. Cũng theo nguồn tin này, các quân nhân đã được thông báo rằng bất kỳ hành vi vi phạm quy định nào cũng sẽ phải chịu mức phạt cao nhất.

Chào đón quân nhân Mỹ

Tờ Bangkok Post đưa tin rằng nhiều quân nhân Mỹ đã bắt đầu khám phá Pattaya vào tối 2/9 và tìm đến khu phố đi bộ nổi tiếng của thành phố này. Thêm nhiều xe buýt đã đến thành phố vào ngày 3/9 từ Laem Chabang – nơi tàu Lincoln đang neo đậu; và một số quân nhân Mỹ cũng thuê ô tô để di chuyển trong mấy ngày tới.

Một tấm biển chào mừng tàu USS Abraham Lincoln và thủy thủ đoàn đến Pattaya, Thái Lan, vào ngày 2/9/2026. Ảnh: Getty Images

Một video đăng trên Instagram cho thấy các thủy thủ Mỹ đang dạo quanh khu vực, thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng Thái Lan bàn tán về đủ mọi thứ, từ kiểu tóc ngắn cho đến trang phục của họ.

"Tại sao hầu hết binh sĩ Mỹ trông đều rất sang trọng và sành điệu vậy?" một người dùng viết. "Họ trông giống như những 'cậu ấm cô chiêu' ra tiền tuyến vậy."





Một video khác ghi lại cảnh một quân nhân Mỹ đang nhảy múa cuồng nhiệt trong hộp đêm đã nhận được hơn 2.000 lượt thích trên TikTok tính đến ngày 3/9 và thu hút nhiều bình luận.

"Tôi thấy đồng cảm với họ", một bình luận viết. "Nhóm [thủy thủ] này thực sự xứng đáng nhận được sự cảm thông; tôi rất mừng vì cuối cùng họ cũng được nghỉ ngơi."

Truyền thông địa phương đưa tin rằng sự hiện diện của đông đảo quân nhân Mỹ này sẽ thúc đẩy kinh tế Pattaya và nhấn mạnh rằng chuyến thăm của khoảng 5.000 quân nhân diễn ra trong không khí thân thiện.

Tuy nhiên, cảnh sát Pattaya cho biết họ đã phải phản ứng với một cuộc gọi khẩn cấp sau vụ ẩu đả giữa hai quân nhân Mỹ bên ngoài một quán bar gần khu phố đi bộ vào lúc nửa đêm.

Theo các quan chức Hải quân Mỹ được MS Now dẫn lời, cảnh sát địa phương cho biết vụ việc chỉ ở mức "nhỏ", và hai quân nhân Mỹ đã được đưa trở lại tàu sân bay, nơi họ phải ở lại trong suốt thời gian tàu neo đậu tại cảng.

Theo Newsweek, mối liên hệ giữa quân đội Mỹ và Pattaya đã có từ thời Chiến tranh Việt Nam, khi có tới 50.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại Thái Lan. Pattaya nằm gần căn cứ hải quân Sattahip và sân bay U-Tapao của Hải quân Thái Lan – nơi từng là căn cứ cho các máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ.



