Phó Giám đốc Bệnh viện Thái Lan cảnh báo 4 dấu hiệu trên da là "lời kêu cứu" của gan, nhiều người bỏ qua rồi hối hận không kịp

Ngày 30/1, bác sĩ Jedsada Boonyawongwiroj, Phó giám đốc phụ trách y tế ban đầu tại Bệnh viện Maharaj Nakhon Ratchasima, Thái Lan , đã đăng tải trên trang cá nhân để cảnh báo về 4 dấu hiệu trên da cho thấy gan có thể đang gặp vấn đề. Theo bác sĩ, nhiều người mải mê kiểm tra mỡ máu, đường huyết hay xét nghiệm tổng quát mà quên mất rằng da là một trong những cơ quan phản ánh sức khỏe gan rõ rệt nhất .

Gan giữ vai trò trung tâm trong việc thải độc, chuyển hóa chất béo, hormone và các chất thải. Khi gan bắt đầu quá tải hoặc suy giảm chức năng, da thường là nơi phát tín hiệu sớm, âm thầm nhưng dai dẳng.

Bác sĩ Jedsada Boonyawongwiroj

Dấu hiệu đầu tiên là ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân . Người bệnh có thể ngứa toàn thân nhưng không hề có phát ban, mề đay hay dấu hiệu dị ứng rõ ràng, đặc biệt ngứa nhiều về đêm hoặc cảm giác ngứa sâu dưới da. Đây là biểu hiện điển hình của tình trạng ứ mật , khi gan đào thải độc tố kém khiến các chất này tích tụ trong máu, kích thích các đầu dây thần kinh dưới da. Không ít người nhầm lẫn với khô da, trong khi gốc rễ vấn đề lại nằm ở gan.

Dấu hiệu thứ hai là da vàng, xỉn màu, thiếu sức sống . Da có thể ngả vàng nhẹ, trông sạm và dễ tái, kèm theo mắt hơi vàng hoặc quầng thâm dưới mắt, dù ngủ đủ giấc và không chịu áp lực tâm lý lớn. Nguyên nhân đến từ việc gan xử lý bilirubin và chất thải không hiệu quả, khiến độc chất tích tụ dần trong máu, làm sắc da thay đổi từ từ nhưng liên tục. Đây là kiểu “cảnh báo thầm lặng” cho thấy gan đang phải làm việc quá sức.

Dấu hiệu thứ ba là mụn, phát ban, nám và tàn nhang xuất hiện bất thường . Nhiều người chăm sóc da đều đặn, mỹ phẩm không thay đổi nhưng vẫn bị mụn tái đi tái lại, da dễ kích ứng, nám và rối loạn sắc tố kéo dài. Theo bác sĩ, tình trạng này thường liên quan đến việc gan chuyển hóa hormone và độc tố không cân bằng, khiến hormone rối loạn, chất thải ứ đọng trong máu và da dễ viêm, dễ nổi mụn, nám mạn tính.

Dấu hiệu thứ tư là giãn mao mạch hoặc xuất hiện các chấm đỏ nhỏ trên da , còn gọi là tổn thương dạng “mạng nhện”. Những vết này thường thấy ở mặt, ngực hoặc cánh tay. Đây là biểu hiện liên quan trực tiếp đến gan, xuất phát từ tình trạng ứ hormone estrogen và rối loạn tuần hoàn máu ở những người có chức năng gan suy giảm hoặc bệnh gan mạn tính.

Bác sĩ Jed cho biết, để giảm nguy cơ tổn thương gan và phòng ngừa bệnh gan tiến triển, cần điều chỉnh lối sống từ sớm. Việc hạn chế đồ ngọt, tinh bột tinh chế và thực phẩm chiên rán giúp giảm gánh nặng mỡ cho gan. Tránh rượu bia là yếu tố then chốt để giảm viêm và ngăn gan thoái hóa. Bổ sung protein chất lượng tốt giúp gan tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ thống thải độc. Tăng cường rau lá xanh, đặc biệt các loại rau đậm màu, có tác dụng kích thích tiết mật và hỗ trợ giải độc. Uống đủ nước giúp đào thải chất cặn và giảm tình trạng ứ mật. Ngủ trước nửa đêm giúp gan phục hồi theo nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Kiểm soát cân nặng, mỡ máu và đường huyết góp phần giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ. Đồng thời cần thận trọng với thuốc và thảo dược không cần thiết để tránh độc tính cho gan.

Theo khuyến cáo, việc kiểm tra gan định kỳ thông qua xét nghiệm men gan kết hợp siêu âm là cách hiệu quả để phát hiện sớm các bất thường, tránh để tổn thương nhỏ tiến triển thành bệnh lý nghiêm trọng. Nhiều vấn đề về gan không biểu hiện rầm rộ, nhưng da lại âm thầm lên tiếng trước. Lắng nghe những thay đổi nhỏ trên da đôi khi chính là cách giúp gan được “cứu” kịp thời.

Nguồn và ảnh: Thai Health