Phó giám đốc bệnh viện lao vào cấp cứu 1 bé trai ngừng tim do điện giật ở bãi biển

Tuấn Minh |

Chuyện xảy ra vào chiều tối qua tại biển Quỳnh (Nghệ An).

Mới đây, MXH lan truyền video ghi lại cảnh một bác sĩ cứu bé trai ngừng tim do điện giật ở bãi biển. Video ngắn ngủi hơn 1 phút ghi lại khoảnh khắc nghẹt thở của một bác sĩ, dùng tất cả kỹ năng sơ cứu trẻ ngừng tuần hoàn, mong trẻ sớm tỉnh lại.

Đó là BSCKII Hồ Khắc Thủy- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, khoảng 18h ngày 2/5 tại khu vực bãi biển ở Nghệ An, may mắn là BS Thuỷ ở gần đó.

Chia sẻ với báo VietNamNet vào sáng 3/5, BS Thuỷ cho biết, anh ngồi cách đó vài bàn, nghe tiếng kêu "cấp cứu" nên vội chạy sang. Lúc này nhiều người rất hoảng loạn, cháu bé gương mặt nhợt nhạt. Lập tức vị bác sĩ trấn an, yêu cầu mọi người giãn không gian, nhanh chóng tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục cứu cháu bé. Nhờ được sơ cứu kịp thời, đúng kỹ thuật, sau khoảng 2-3 phút, cháu bé có dấu hiệu hồi tỉnh, tim đập trở lại, đáp ứng nghe - gọi.

BS Thủy khuyên gia đình cho cháu nghỉ ngơi. Khoảng 30 phút sau khi đưa con về khách sạn nghỉ dưỡng, gia đình quay lại cảm ơn vị bác sĩ không quen biết và thông báo sức khỏe bé đã ổn định.

Chia sẻ trên báo Sức khoẻ đời sống, BS Thuỷ cho biết đây là phản xạ nghề nghiệp bình thường. "Trong hoàn cảnh đó, bất kỳ nhân viên y tế nào cũng sẽ ưu tiên cao nhất cho việc cứu người", bác sĩ Thuỷ nói.

Đây là một sự vụ lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của kỹ năng sơ cứu ban đầu, đặc biệt là ép tim ngoài lồng ngực, trong những tình huống ngừng tuần hoàn. Hơn thế, đó còn là hình ảnh người bác sĩ, người khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, dù ở bệnh viện hay bất cứ đâu, vẫn sẽ luôn hết mình vì sức khoẻ người dân.

VIDEO: Phó Giám đốc Bệnh viện cứu sống cháu bé ngừng tim trên bãi biển
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

