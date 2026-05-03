VIDEO: Phó Giám đốc Bệnh viện cứu sống cháu bé ngừng tim trên bãi biển

Ngày 3-5, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết khoảng 18 giờ ngày 2-5, tại khu vực biển Quỳnh (địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ, tỉnh Nghệ An), bác sĩ CKII Hồ Khắc Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, cùng người dân phát hiện một bé trai khoảng 10-12 tuổi bất tỉnh, ngừng tim sau khi bị điện giật.

Video bác sĩ giành lại sự sống cho bé trai trong khoảnh khắc sinh tử. Nguồn: MXH

Trước tình huống khẩn cấp, giữa sự hoảng loạn của người thân và những người xung quanh, bác sĩ Thủy nhanh chóng tiếp cận, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục. Nhờ được sơ cứu kịp thời, đúng kỹ thuật, chỉ trong vài phút, cháu bé đã có dấu hiệu hồi tỉnh, qua cơn nguy kịch.

Theo bác sĩ Thủy, đây là phản xạ nghề nghiệp bình thường, trong hoàn cảnh đó, bất kỳ nhân viên y tế nào cũng sẽ ưu tiên cho việc cứu người.

Sự việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của kỹ năng sơ cứu ban đầu, đặc biệt là ép tim ngoài lồng ngực trong những tình huống ngừng tuần hoàn.