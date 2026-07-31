Phim Việt lộ trùm cuối khiến cả MXH "cạn lời": Nhìn mấy cũng thấy buồn cười, nghe đến tên càng hài

Không ai ngờ được nước đi này của bộ phim Việt đang có rating top 1 cả nước.

Bộ phim hình sự Lửa Trắng đang đi đến những giai đoạn cao trào nghẹt thở sau sự ra đi đột ngột của Lão Công. Tập 13 chứng kiến chuỗi sự kiện dồn dập: Mai dũng cảm đứng ra làm người đại diện cho băng Hòa Công, nội bộ các băng đảng lục đục và những liên minh ngầm bắt đầu hình thành. Tuy nhiên, điểm nhấn chiếm trọn tâm điểm thảo luận lại nằm ở việc ông trùm tối cao của đế chế Santana chính thức lộ diện.

Suốt nhiều tập phim, danh tính kẻ đứng đầu băng Santana luôn là một ẩn số lớn bao trùm toàn bộ cốt truyện. Khán giả đã liên tục trổ tài suy luận, phân tích từng nhân vật cộm cán xuất hiện trên màn ảnh để tìm ra kẻ giấu mặt. Thế nhưng, màn lật bài của biên kịch trong tập 13 đã chứng minh "người tính không bằng phim tính" khi đưa ra một nhân vật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Theo diễn biến, ông trùm này có tên là Peter Phê, một trùm ma túy khét tiếng, sừng sỏ tại khu vực Tam giác vàng. Hắn chính là chồng của Lan (tên thật là Nguyễn Thị Lệ). Hóa ra, kẻ phản diện đứng sau những sóng gió đẫm máu bấy lâu nay lại là một gương mặt hoàn toàn mới, làm người xem nhận ra họ đã mất công mải miết đi tìm hung thủ ở những nơi xa xôi.

Ông trùm là chồng của Lan

Tên Peter Phê

Ông trùm lộ diện cũng khiến dân tình sốc không nói nên lời. Bởi suốt nhiều tuần qua, phim liên tục cài cắm các chi tiết gây nghi ngờ về danh tính kẻ đứng đầu. Mọi suy luận của khán giả và cả lực lượng phá án đều đổ dồn vào nhân vật Lan (do Thu Quỳnh đóng). Đến tập 13, sự thật mới phát lộ Lan thực chất chỉ là vợ ba, được ông trùm Peter Phê dựng lên để quản lý một nhánh nhỏ nhằm dọn đường lui cho cô. Ông trùm thực sự lại là một kẻ khét tiếng ẩn mình tận khu vực Tam giác vàng, giật dây từ xa chứ không hề lộ diện ở địa bàn Sơn Hải trước đó. Việc biên kịch "giấu" nhân vật này quá kỹ, cộng thêm việc chọn một diễn viên nước ngoài (Cee Jay) thủ vai đã phá tan mọi kịch bản suy đoán ban đầu của các "thám tử mạng". Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng ông trùm này "trông hài" hơn suy đoán ban đầu, khiến cho mạch phim bớt căng thẳng hẳn.

Bình luận của netizen:

- Tất cả quỳ xuống, đoán sai hết trùm cuối rồi

- Phim đang gay cấn, hay! Mà trùm cuối hài quá làm cả bộ phim hết căng thẳng

- Đã Peter rồi lại còn Phê. Hết gây cấn mà gây hài luôn gòi

- Phim Việt Nam nguy hiểm thật ấy. Không ai đoán trúng. Trùm cuối cứ gọi là okela

- Nhìn ngô Ceejay này chỉ buồn cười thôi chứ có thấy nguy hiểm gì đâu nhỉ

- CJ đóng vai ông trùm mặt hài quá

- Ông này là trùm hài à

Trùm cuối do Cee Jay (tên thật là Igbokoyi Jesuloluwa) thủ vai, anh là một YouTuber, nhà sáng tạo nội dung và thầy giáo dạy tiếng Anh nổi tiếng người Nigeria. Định cư tại Việt Nam từ năm 2012, anh được cộng đồng mạng vô cùng yêu mến nhờ khả năng nói tiếng Việt trôi chảy như người bản xứ, tính cách hài hước và cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng cô vợ tiểu thư Hà thành. Trước khi gây bão với vai diễn ông trùm ma túy Peter Phê trong Lửa trắng, Cee Jay từng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Ai Là Triệu Phú, Vợ Chồng Son và Vua Tiếng Việt.

Tập 13 còn có nhiều phân cảnh kịch tính đặt nền móng cho chặng đường cuối của phim. Bất chấp sự ngăn cản của cấp trên, Mai đã thỏa thuận ăn chia 50-50 với Cương để chính thức trở thành người đại diện của băng Hòa Công, quyết tâm "một mũi tên trúng hai đích" để triệt phá tận gốc đường dây tội phạm. Trong khi đó, Trúc đã lợi dụng sự căm ghét của Cung dành cho Cương để rủ rê hắn bắt tay thâu tóm quyền lực, lên kế hoạch ôm tiền của Lão Công trốn ra nước ngoài.

Cuộc gặp gỡ giữa Lan và Cương "đen" cũng mang đến bước ngoặt lớn khi Cương lập tức nhận ra Lan chính là Lệ - cô bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ. Giờ đây, khi đã trở thành người điều hành Santana, Lan thẳng thắn đề nghị một giao kèo hợp tác sòng phẳng: cô cung cấp nguồn hàng vô tận từ biên giới, còn Cương lo đường dây tiêu thụ an toàn sẵn có. Dù Cương chưa thể quyết định ngay do nội bộ Hòa Công đang lục đục, Lan vẫn sẵn sàng chờ đợi, chính thức thiết lập một liên minh ngầm đầy toan tính.

Ở một diễn biến khác, Cương lần đầu thừa nhận bản thân đã thực sự nảy sinh tình cảm với Mai trước mặt đàn em của mình. Đồng thời, Trường nổ cũng đã đưa Sương đến địa bàn sản xuất ma túy, khiến ban chuyên án của Đỗ Việt phải hạ quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng cho cô bằng mọi giá. Cuộc chiến giành quyền lực và cuộc đấu trí giữa lực lượng công an với các ông trùm thế giới ngầm đang nóng lên từng giờ.