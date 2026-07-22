HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phim khiến khán giả thất vọng nhất hiện nay: Trông không khác gì AI, 1000 tỷ đã đi đâu?

Cảnh Ly
|

Được kỳ vọng nhờ dàn diễn viên nổi tiếng và mức đầu tư khủng, bộ phim mới lên sóng lại gây thất vọng khi liên tục bị khán giả chê từ hình ảnh đến kịch bản.

- Ảnh 1.

Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính đã lên sóng từ ngày 19/7 trên Tencent và iQiyi. Có sự góp mặt của những gương mặt đình đám, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, ngay trong những tập đầu tiên, tác phẩm lại vấp phải làn sóng tranh cãi khi bị chê từ hình ảnh đến nội dung, thậm chí bị nhận xét là có cảm giác giống một bộ phim ngắn trên nền tảng mạng xã hội.

- Ảnh 2.

Theo thông tin từ Baijiahao, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn có tổng vốn đầu tư 270 triệu tệ (khoảng 1000 tỷ đồng), gồm 33 tập với chi phí sản xuất mỗi tập là hơn 8 triệu tệ (khoảng 31 tỷ đồng). Chỉ có điều, con số này lại tạo ra sự đối lập với phản ứng của khán giả khi phim lên sóng, bởi nhiều người cho rằng chất lượng thành phẩm chưa tương xứng với mức đầu tư được nhắc đến.

Điểm gây tranh cãi đầu tiên nằm ở phần hình ảnh. Ngay từ phần mở đầu, bộ phim đã bị khán giả chỉ trích vì sử dụng hình ảnh như do AI tạo ra với nhiều chi tiết bị nhận xét là thiếu tự nhiên. Phần giới thiệu vốn được xem là yếu tố tạo ấn tượng ban đầu lại khiến nhiều người mất thiện cảm ngay từ những phút đầu tiên.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Không chỉ phần mở đầu, chất lượng hình ảnh tổng thể của phim cũng gây thất vọng. Dù lấy bối cảnh dân quốc, tác phẩm lại bị chê vì sử dụng lớp màu quá sáng, làm mất đi cảm giác hoài cổ và chiều sâu vốn có của dòng phim này. Một số khán giả nhận xét bộ phim mang vẻ ngoài giống những cảnh quay trong studio chụp ảnh hơn là một tác phẩm truyền hình được đầu tư lớn.

Bên cạnh đó, cách xử lý hình ảnh cũng khiến Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn bị gắn mác "phim dài mang phong cách phim ngắn". Việc lạm dụng các cảnh cận mặt, hiệu ứng âm thanh và nhạc nền để đẩy cảm xúc khiến nhiều phân đoạn trở nên gấp gáp, thiếu khoảng lặng. Thay vì tạo nên sự kịch tính, những thủ pháp này lại khiến khán giả cảm thấy bị ép phải cảm nhận cảm xúc của nhân vật.

- Ảnh 5.

Nhưng vấn đề lớn hơn của bộ phim nằm ở phần kịch bản. Là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn vốn được kỳ vọng sẽ tiếp nối sức hút của những bộ phim dân quốc từng gây tiếng vang. Thế nhưng, sau những tập đầu tiên, phim lại bị đánh giá là sở hữu câu chuyện cũ kỹ, thiếu chiều sâu và chưa tạo được dấu ấn riêng.

Phim sử dụng nhiều mô-típ quen thuộc của dòng dân quốc như tình yêu ngang trái, hôn nhân sắp đặt, những hiểu lầm liên tiếp cùng các màn đảo chiều thân phận. Những yếu tố này vốn không xa lạ với khán giả, thậm chí từng tạo nên sức hút cho nhiều tác phẩm trước đây. Vấn đề là Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn dường như quá chú trọng vào việc liên tục tung ra tình tiết gây sốc mà thiếu sự xây dựng tâm lý nhân vật.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

So với 2 bộ phim cũng chuyển thể từ truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn là Không Kịp Nói Yêu Em (Chung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm) và Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ (Hàn Đông Quân, Tôn Di), phim mới bị cho là còn kém xa về khả năng tạo dựng không khí và chiều sâu cảm xúc. 2 bộ phim trước dù cũng khai thác mô-típ tình yêu nhiều đau thương nhưng vẫn khiến khán giả nhớ đến bởi số phận nhân vật, những giằng xé nội tâm và cảm giác bi thương đặc trưng. Trong khi đó, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn lại bị nhận xét là cố tạo drama nhưng không để lại nhiều ấn tượng.

Về diễn viên, Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên vẫn là 2 yếu tố giúp bộ phim thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, phù hợp với hình tượng nhân vật trong một bộ phim dân quốc. Đáng tiếc, Trương Lăng Hách tiếp tục khiến một bộ phận khán giả thất vọng khi diễn xuất chưa cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở những phân cảnh cần thể hiện chiều sâu cảm xúc. Vương Sở Nhiên cũng không giữ được phong độ ổn định như các phim lên sóng trước đó nên rất khó thu hút khán giả.

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Có thể thấy, điều khiến Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn gây tranh cãi không nằm ở việc phim lựa chọn mô-típ cũ hay có nhiều tình tiết kịch tính. Điều khán giả thất vọng là phim chưa tạo được sự khác biệt trong cách kể chuyện, trong khi phần hình ảnh lại chưa đáp ứng kỳ vọng của một dự án được cho là có mức đầu tư lớn.

Sở hữu dàn diễn viên đẹp cùng một nguyên tác từng rất được yêu thích, bộ phim đáng lẽ có nhiều lợi thế để trở thành một tác phẩm nổi bật. Nhưng ở thời điểm hiện tại, thứ được nhắc đến nhiều nhất lại là cảm giác thiếu chỉn chu và sự chênh lệch giữa kỳ vọng với chất lượng thực tế.

Nữ NSƯT, trưởng khoa thanh nhạc tái hôn với 1 viện trưởng, sở hữu biệt thự 10 phòng ngủ, sống đơn giản
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Vương Sở Nhiên

Trương Lăng Hách

Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại