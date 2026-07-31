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Phiên bản 'tầm cao' của máy bay C919 hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên

Bạch Dương
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Phiên bản nâng cấp của máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo đã hoàn thành đầy đủ chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Chiếc máy bay C919 nói trên cất cánh từ sân bay quốc tế Thượng Hải, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển dòng máy bay dân dụng lớn nhất do Trung Quốc sản xuất.

Theo thông báo của Tập đoàn Hàng không Thương mại Trung Quốc (COMAC), máy bay C919 đã ở trên không trong 1 giờ 59 phút và hoàn thành đầy đủ toàn bộ chương trình thử nghiệm theo kế hoạch .

Phiên bản C919 dành cho khu vực vùng núi cao được phát triển dựa trên mẫu tiêu chuẩn, nhưng đã được sửa đổi một số chi tiết để phù hợp với hoạt động tại các sân bay có độ cao lớn. Những thay đổi chính bao gồm thân phi cơ ngắn hơn và hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp, thích ứng với hoạt động đặc thù.

Ngành hàng không Trung Quốc đã có những bước tiến rất nhanh trong thời gian qua.

C919 là máy bay phản lực thân hẹp đầu tiên được phát triển hoàn toàn tại Trung Quốc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế và dựa trên công nghệ cũng như sở hữu trí tuệ trong nước.

Ở cấu hình tiêu chuẩn, máy bay có thể chở từ 158 đến 192 hành khách, và tầm bay trong khoảng 4.075 - 5.555km.

Trong thập kỷ qua, chương trình C919 đã đạt được một số cột mốc quan trọng. Việc lắp ráp cuối cùng của chiếc máy bay đầu tiên đã hoàn tất vào tháng 11/2015, và chuyến bay thử nghiệm đầu tiên diễn ra vào tháng 5/2017.

Đến tháng 9/2022, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã cấp giấy chứng nhận kiểu loại cho máy bay, và tới tháng 12 cùng năm, chiếc C919 sản xuất đầu tiên đã được giao cho khách hàng.

Vào tháng 5/2023, chiếc C919 đã hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên, chính thức đi vào hoạt động trên các tuyến vận tải hàng không theo lịch trình.

Chuyến bay đầu tiên rất thành công của phiên bản "vùng cao" tiếp tục đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong quá trình phát triển dòng phi cơ chở khách C919.

Biến thể này mở đường cho hoạt động của máy bay ở khu vực có độ cao lớn so với mực nước biển - nơi đặt ra những yêu cầu đặc biệt đối với hiệu suất của động cơ.

Theo vpk
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Tags

máy bay

c919

Nga

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