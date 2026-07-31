Sau 30 tiếng, bộ phận nặng 1.400 tấn yên vị thành công: Dự án tầm cỡ hành tinh "về đích" sớm hơn 6 tháng

ITER là dự án được hợp lực bởi 35 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga. Sự hiện diện của nam châm điện từ không chỉ là một bước tiến về kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết của cộng đồng khoa học quốc tế trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Dự án Lò phản ứng nhiệt hạch ITER đang được triển khai tại miền Đông Nam nước Pháp. Công trình này quy tụ hơn 2.000 nhà khoa học và công nhân nhằm tạo ra năng lượng sạch vô hạn. Các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới để thiết kế cỗ máy có thể hợp nhất nguyên tử trong quá trình cung cấp năng lượng cho các ngôi sao, qua đó tạo ra năng lượng chi phí rẻ không gây ô nhiễm.



Ngày 28 tháng 7, các đội lắp ráp tại cơ sở ITER đã hạ thành công mô-đun phân đoạn tokamak thứ sáu xuống hố lò phản ứng. Quá trình này đưa hai phần ba lõi hình xuyến trung tâm của máy vào vị trí cuối cùng bên trong hố lò phản ứng. Các nhóm kỹ thuật đã hoàn thành việc lắp đặt sớm hơn gần 6 tháng so với tiến độ dự kiến ​​ban đầu.

Việc hạ cụm phụ xuống hố đòi hỏi một hoạt động cẩu kéo dài 30 giờ được phối hợp cẩn thận. Bản thân mô-đun nặng khoảng 1.100 tấn, nhưng việc bổ sung thiết bị nâng chuyên dụng đã nâng tổng tải trọng treo lên gần 1.400 tấn.

Các kỹ thuật viên đã di chuyển cấu trúc ra khỏi hội trường lắp ráp và hạ nó xuống hố với hệ thống điều khiển định vị liên tục để quản lý tải trọng nặng một cách an toàn.

Ranh giới giam giữ chính cho plasma

Buồng chân không đóng vai trò là ranh giới giam giữ chính cho plasma nhiệt hạch bên trong lò phản ứng. Sau khi đội thi công đặt tất cả chín mô-đun vào hố, các nhóm kỹ thuật sẽ bắt đầu hàn các phần lại với nhau để tạo thành buồng hình xuyến liên tục.

Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, cấu trúc thép không gỉ hai lớp sẽ có kích thước rộng 19 mét, cao 11 mét và nặng khoảng 5.200 tấn trước khi lắp đặt các hệ thống bên trong. Hai lớp tường này chứa nước làm mát và vật liệu chắn, đồng thời hỗ trợ các thiết bị làm nóng, chẩn đoán và điều khiển plasma.

Các đội lắp ráp đã tiến hành lắp đặt tuần tự các mô-đun cốt lõi này kể từ tháng 4 năm 2025. Các đội thi công tại hiện trường đã tích lũy kinh nghiệm vận hành từ mỗi lần lắp đặt, từ đó chuyển hóa những bài học kinh nghiệm đó thành quá trình thực hiện nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ hơn và quy trình làm việc dễ dự đoán hơn.

“Việc lắp đặt sáu mô-đun khu vực không chỉ đơn thuần là lặp lại cùng một thao tác sáu lần,” Sergio Orlandi, Trưởng dự án xây dựng ITER, cho biết. “Mỗi mô-đun đòi hỏi sự tích hợp và định vị chính xác một số thành phần lớn nhất và phức tạp nhất từng được chế tạo cho một cỗ máy nhiệt hạch.”

Những cải tiến trong quá trình lắp ráp đã cho phép các nhà quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mô-đun cuối cùng từ tháng 12 năm 2027 lên giữa năm 2027, đồng thời các nhóm vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những phương án tối ưu hóa tiến độ hơn nữa.

Tích hợp các bộ phận nặng vào một đơn vị duy nhất

Trước khi một mô-đun được đưa vào hố, các kỹ thuật viên phải tích hợp ba thành phần nặng thành một khối duy nhất bên trong hội trường lắp ráp. Họ đặt một phần vỏ chân không hai lớp nặng 440 tấn ở giữa hai cuộn dây từ trường hình xuyến, mỗi cuộn nặng khoảng 310 tấn, và gắn các tấm chắn nhiệt. Các kỹ sư phải căn chỉnh tất cả các bộ phận với dung sai ở mức milimet trong quá trình lắp ráp sơ bộ để các thành phần khớp chính xác khi được đặt vào khoang lò phản ứng.

Mô-đun thứ sáu tập trung vào khu vực buồng chân không số một, đây là khu vực thứ tư và cũng là khu vực cuối cùng được sản xuất bởi Hàn Quốc. Theo sự phân công trách nhiệm sản xuất của dự án, Hàn Quốc sản xuất bốn khu vực buồng chân không, trong khi các nhà cung cấp công nghiệp châu Âu chịu trách nhiệm sản xuất năm khu vực còn lại.

Kết quả của sự hợp tác quốc tế

Ngày 22 tháng 7, đại diện từ Hàn Quốc và Tổ chức ITER đã tập trung tham dự Ngày hội hợp hạch Hàn Quốc của ITER để kỷ niệm việc hoàn thành chương trình chế tạo buồng chân không của Hàn Quốc.

Trong buổi lễ, ông Sung Soo Kim, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc, nhận định rằng việc tham gia dự án ITER đã cung cấp cho Hàn Quốc các kỹ thuật sản xuất tiên tiến và kinh nghiệm hợp tác quốc tế cho ngành công nghiệp nhiệt hạch trong tương lai.

Ông Hyuk-Woon Kwon, Đại sứ Hàn Quốc tại Pháp, cho biết thêm rằng mặc dù việc phát triển năng lượng nhiệt hạch đòi hỏi sự kiên nhẫn lâu dài và sự hợp tác giữa nhiều thế hệ, nhưng cột mốc lắp đặt này thể hiện sự tiến bộ ổn định.



