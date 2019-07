Phi công LNA bỏ phi vụ không kích Tripoli, Libya: Đào thoát trên máy bay "quen thuộc"?

Ngày 22/7, tờ Sputnik News dẫn nguồn hãng tin TAP của Tunisia đưa tin một máy bay hạng nhẹ L-39 Albatros của Libya vẫn còn nguyên bom trang bị trong một nhiệm vụ tấn công mặt đất đã hạ cánh trên một con đường nông thôn ở miền nam Tunisia.

Máy bay L-39 của Libya vẫn còn nguyên bom hạ cánh tại Tunisia

Máy bay được cho là đã phải hạ cánh khẩn cấp bên ngoài thành phố Medenin, cách biên giới Tunisia với Libya khoảng 100 km và cách khu vực giao tranh dữ dội ở Tripoli khoảng 250 km.



Phi công duy nhất của chiếc máy bay đã bị bắt giữ và các nhà chức trách đã cách ly khu vực này do các lý do an ninh.

Theo Bộ Quốc phòng Tunisia, phi công đã thông báo cho nhà chức trách nước này rằng máy bay đã bị hư hại, buộc anh ta phải hạ cánh. Các nguồn tin chưa được xác thực khác thì cho rằng máy bay hết nhiên liệu.

Theo hãng tin TAP của Tunisia, không quân Tunisia đã lên kế hoạch đánh chặn máy bay phản lực L-39 sau khi nó xâm phạm không phận nước này, tuy nhiên nó đã hạ cánh trước khi máy bay Tunisia xuất kích.

Sân bay al-Watiyah nơi được cho là xuất phát của chiếc L-39

Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) có trụ sở ở phía tây Libya đã phủ nhận rằng chiếc máy bay này thuộc về họ.

Vào tối ngày 22/7 (giờ Việt Nam) lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Khaftar, trung thành với chính phủ Tobruk ở phía đông đã xác nhận chiếc L-39 này đã bị mất liên lạc sau khi cất cánh từ sân bay al-Watiyah trong phi vụ tấn công Tripoli.

Vụ việc diễn ra chỉ một thời gian ngắn sau khi LNA tuyên bố "tử chiến" để giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli sau một loạt thất bại vào cuối tháng 6.

Nước láng giềng Tunisia được cho là có quan điểm trung lập đối với các vấn đề ở nước láng giềng Libya hiện tại, tuy nhiên khu vực biên giới hai nước là nơi ẩn náu của các nhóm vũ trang ủng hộ GNA trong xung đột.

L-39 là máy bay huấn luyện và có khả năng tấn công mặt đất hai chỗ ngồi, được trang bị rộng rãi trong không quân các nước (bao gồm cả Hoa Kỳ) cho công tác huấn luyện. Máy bay có hai mấu cứng bên ngoài và có thể mang theo vũ khí (thường là bom không điều khiển) lên tới 284 kg. Cả hai phe đang tham chiến ở Tripoli đều có trong trang bị máy bay L-39, một máy bay huấn luyện Tiệp Khắc mà Libya mua vào năm 1978. Vào đầu tháng 7, lực lượng LNA đã bắn hạ một chiếc L-39, mà sau đó lực lượng dân quân trung thành với GNA tại Tripoli thừa nhận rằng đã mất liên lạc. Cho tới thời điểm hiện tại, L-39 được cho là máy bay phản lực hiện đại nhất còn có thể cất cánh trong trang bị của cả hai phe do hao hụt trong chiến đấu và lệnh cấm bán vũ khí của LHQ áp đặt từ năm 2011 tới nay.