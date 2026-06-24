Phi công chiến đấu cơ Mỹ kinh ngạc về dàn UAV “sứa biển” quái dị trên bầu trời Iran

Phi công F-15 Mỹ bị bắn rơi tại Iran tiết lộ đã thấy UAV đối phương di chuyển thành đội hình sứa biển, châm ngòi cuộc tranh luận trong giới tình báo.

Theo nhiều nguồn tin của đài CNN, một phi công máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Iran hồi tháng 4 đã tiết lộ cảnh tượng kinh ngạc trước khi nhảy dù.

Theo đó, nhiều máy bay không người lái (UAV) của Iran lơ lửng và quần thảo trên không trung theo một khối thống nhất, tạo thành đội hình kỳ dị trông như một con sứa khổng lồ.

Lời kể chưa từng được công bố này của phi công chiếc F-15 trong buổi thẩm vấn sau khi được đặc nhiệm giải cứu đã lập tức châm ngòi một cuộc tranh luận nảy lửa và vẫn chưa có hồi kết trong giới tình báo Mỹ.

Nếu phi công thực sự đã chứng kiến những gì anh ta mô tả - một đội hình di chuyển đồng bộ - thì đây sẽ là một bước tiến đáng nể trong năng lực UAV của Iran.

Một nguồn tin biết rõ lời kể của phi công chia sẻ với CNN: "Nhiều UAV kết nối với nhau và di chuyển như một thể thống nhất, với những chiếc nhỏ hơn bay bên dưới những chiếc lớn hơn trông như các xúc tu. Cảnh tượng ấy nhìn quái dị như trò của người ngoài hành tinh".

Một nguồn tin khác tiết lộ với CNN rằng phi công mô tả cảnh tượng lúc đó không khác gì một "bãi mìn UAV" giăng kín trên không.

Bức ảnh do truyền thông nhà nước Iran công bố, được CNN định vị địa lý, cho thấy xác cháy rụi của một vài chiếc máy bay tại vị trí cách TP Esfahan - Iran khoảng 50 km vào ngày 5-4. Truyền thông nước này tuyên bố lực lượng Iran đã bắn hạ các máy bay xuất hiện trong ảnh. Ảnh: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Dù nguyên nhân chiếc F-15 bị bắn hạ trên không phận Iran vẫn đang được điều tra, 2 nguồn tin cho biết đội hình UAV kỳ lạ kể trên có thể chính là yếu tố then chốt.

Đây là máy bay Mỹ đầu tiên bị bắn rơi trong cuộc xung đột này. Phi công được cứu sau vài giờ nhảy dù, còn sĩ quan hệ thống vũ khí phải lẩn trốn trên núi hơn một ngày mới được giải cứu. Hiện chưa rõ người này có nhìn thấy dàn UAV hay không.

CNN lưu ý một chiếc cường kích A-10 khác của Mỹ cũng bị bắn hạ trong chiến dịch giải cứu, nhưng phi công đã kịp thời nhảy dù an toàn bên ngoài không phận Iran.

Tình báo Mỹ hoài nghi

Giới tình báo Mỹ hiện vẫn tranh cãi về tính xác thực trong lời kể của phi công F-15, bởi người này bị chấn động não sau vụ rơi máy bay. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 2 phi công này bị bắn hạ trong cuộc xung đột, sau một sự cố bị lực lượng Kuwait bắn nhầm trước đó.

Các quan chức tình báo đặt vấn đề: Liệu thứ phi công này nhìn thấy là công nghệ tối tân thực sự của Iran mà Mỹ chưa biết tới, một đợt thử nghiệm kỹ thuật hay chỉ là ảo ảnh trên sa mạc?

Sự hoài nghi của giới tình báo thể hiện qua câu chất vấn phi công: "Anh có chắc mình đã thấy những gì vừa kể?".

Trong khi đó, cả Không quân, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đều né tránh hoặc từ chối bình luận về sự việc.

Vụ việc diễn ra đúng lúc Mỹ và Iran đang trong lệnh ngừng bắn 60 ngày để đàm phán chấm dứt xung đột.

Chuyên gia Emma Bates cảnh báo nếu dàn UAV mang chất nổ có thể tự phối hợp, duy trì hình dạng và dự phòng một lượng UAV để tấn công bồi thêm, thì đây là một phương thức tác chiến rất hiệu quả và cực kỳ khó đối phó.