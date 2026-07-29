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Phe vé ế khách trước trận Việt Nam đấu Singapore

Mai Phương
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Dân phe vé không dễ kiếm tiền trước trận đấu giữa Việt Nam và Singapore trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Chiều 28/7, vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Singapore được bán trực tiếp tại quầy vé cổng chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, một vài phe vé đã xuất hiện ngay từ cuối giờ trưa cùng ngày - thời điểm VFF vẫn đang tổ chức lễ công bố một nhà tài trợ cho đội tuyển quốc gia.

Do vé đã mở bán online từ trước đó cùng với việc một số người sở hữu vé mời không có nhu cầu sử dụng, một lượng vé xuất hiện trên thị trường “chợ đen” từ sớm. Tuy nhiên, dân phe vé có lẽ khó kiếm được nhiều tiền từ trận đấu giữa Việt Nam và Singapore.

Phe vé xuất hiện trước trận đấu Việt Nam gặp Singapore.

Trong khi hàng người xếp hàng chờ mua vé từ quầy của VFF bắt đầu kéo dài trên vỉa hè, các phe vé vẫn tích cực chào mời cổ đông viên. Mức chênh lệch chỉ ở khoảng 200.000 đồng/vé, không cao so với nhiều giải đấu trước đây. Năm 2024, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà diễn ra tại Phú Thọ - nơi sức chứa thấp hơn rất nhiều so với sân Mỹ Đình. Tình trang “khan hiếm” vé ở mức cao hơn.

Dẫu sao, đây mới chỉ là một trận đấu ở vòng bảng. Singapore không phải đối thủ mạnh và ở thế “kì phùng địch thủ” như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Người hâm mộ có thể chọn phương án ở nhà xem truyền hình và chờ các trận đấu “nóng” hơn.

Cũng theo thông báo từ VFF, vé trận đấu Việt Nam và Singapore tiếp tục được bán trong các khung giờ như sau: Từ 14h00 đến 16h30 (ngày 28/7); sáng từ 09h00 đến 11h30; chiều từ 13h45 đến 16h30 (ngày 29/7, 30/7); sáng từ 09h00 đến 11h30, chiều từ 14h00 đến 20h00 (ngày 31/7);

Ngày 30/7, VFF tăng cường điểm bán tại cổng chính SVĐQG Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026 với 3 điểm cùng hiệu số +7, xếp sau là Indonesia và Singapore.

Thí sinh chỉ đạt 2,25 điểm vẫn vào được trường chuyên
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Vé trận Việt Nam Singapore

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