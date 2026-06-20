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Phe đối lập Armenia nêu lý do yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử

Hoàng Vân
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Khối đối lập Armenia Hùng mạnh đã đệ đơn lên tòa án hiến pháp yêu cầu hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử quốc hội hôm 7/6.

Cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức tại Armenia vào ngày 7/6/2026.

Đảng Hợp đồng Dân sự cầm quyền thân EU của Thủ tướng Nikol Pashinyan đã tuyên bố giành chiến thắng áp đảo, chiếm 49,74% số phiếu bầu, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC).

Đảng Armenia Hùng mạnh, do tỷ phú người Nga gốc Armenia Samvel Karapetyan thành lập, giành được 23,27%, trong khi Liên minh Armenia do cựu Tổng thống Robert Kocharyan lãnh đạo, thu được 9,92%.

Đảng Armenia Thịnh vượng của doanh nhân Gagik Tsarukyan đã suýt đạt được ngưỡng 4% cần thiết để có ghế trong quốc hội, chỉ nhận được 3,98%.

Việc không vào được quốc hội đã đóng vai trò then chốt đối với Liên minh Dân sự, giúp đảng cầm quyền duy trì đa số theo hiến pháp, cho phép họ thông qua luật và bổ nhiệm các quan chức cấp cao mà không cần sự ủng hộ của phe đối lập.

Phe đối lập đã cáo buộc liên minh Dân sự về hành vi gian lận bầu cử trên diện rộng sau cuộc bỏ phiếu.

Đặc biệt, liên minh Armenia Hùng mạnh cáo buộc đảng cầm quyền đã giành được khoảng 100.000 phiếu bầu thông qua việc lạm dụng các nguồn lực hành chính, bao gồm cả việc gây áp lực lên các nhân viên khu vực công và quân nhân để ủng hộ liên minh Dân sự.

Trong một thông báo được đăng tải trên Facebook hôm 19/6, khối này cho biết, họ đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án hiến pháp nhằm yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử và ra lệnh tổ chức lại cuộc bầu cử, viện dẫn những gì họ mô tả là "các hành vi vi phạm bầu cử quy mô lớn và có tổ chức" của chính quyền.

Tòa án cho biết, sẽ quyết định trong vòng hai ngày liệu có chấp nhận đơn xin xem xét lại hay không. Nếu được xem là hợp lệ, phán quyết cuối cùng phải được ban hành trong vòng 15 ngày.

Theo tòa án, họ đã nhận được 7 đơn khiếu nại giống nhau, bao gồm từ các đảng: Armenia Hùng mạnh, Armenia Thịnh vượng, Liên minh Armenia và một số đảng nhỏ hơn.

Hôm 16/6, Thủ tướng Pashinyan tuyên bố các đảng đối lập giành được ghế trong quốc hội là bất hợp pháp và thề sẽ tước bỏ tư cách chính trị của họ.

Ông Pashinyan cũng cho biết, đảng của ông có kế hoạch tịch thu tài sản thuộc về 3 lãnh đạo đối lập chính, cáo buộc họ sử dụng của cải để gây ảnh hưởng đến bầu cử, và nói họ "nên bị bỏ đói".

Theo RT
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