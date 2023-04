Phẫu thuật thành công cho cụ bà 109 tuổi bị gãy xương đùi

Vừa qua, Khoa Chấn thương Chỉnh hình tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phẫu thuật thành công cho cụ P.T.L (sinh năm 1914, Hòa Bình) bị gãy kín liên mấu chuyển xương đùi.

Theo lời kể của gia đình, trước khi vào viện 10 ngày, bệnh nhân tự ngã đập mông và đùi phải xuống nền cứng. Sau ngã, bệnh nhân đau nhiều vùng mông và đùi phải. Bệnh nhân khám tại Bệnh viện tuyến trước được chẩn đoán gãy kín liên mấu chuyển xương đùi phải. Gia đình cho bệnh nhân điều trị đông y không đỡ.

Sau đó, bệnh nhân đến Bệnh viện TWQĐ 108 khám và điều trị trong tình trạng vẫn đau nhiều vùng mông đùi phải, bất lực vận động chân phải.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sỹ khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng hợp khám và điều trị bằng thuốc giảm đau, giảm nề, dùng nẹp chống xoay bàn chân, thực hiện các xét nghiệm đánh giá tình trạng toàn thân cũng như tại chỗ tổn thương. Các bác sĩ chẩn đoán cụ bà bị gãy kín liên mấu chuyển xương đùi. Tiếp theo, các bác sĩ hội chẩn với khoa Gây mê hồi sức và thủ trưởng khối ngoại để đưa phương án điều trị phù hợp.

TS.BS Nguyễn Năng Giỏi, Phó Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình, Chủ nhiệm khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng hợp, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện TWQĐ 108, phẫu thuật viên chính của ca mổ, cho biết: "Gẫy kín liên mấu là mặt bệnh ngoại khoa thường gặp ở người cao tuổi. Việc phẫu thuật sẽ giúp bệnh nhân thoát khỏi đau đớn cũng như tình trạng bất động, phục hồi chức năng khớp háng và dần trở lại sinh hoạt bình thường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, kết xương liên mấu chuyển là một phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có tay nghề, công tác Gây mê hồi sức tốt và các phương tiện dụng cụ phức tạp khác nhau.

Bệnh viện TWQĐ 108 có đội ngũ bác sĩ kinh nghiệm và đã từng phẫu thuật thành công cho nhiều bệnh nhân cao tuổi, trong đó có những cụ hơn trăm tuổi. Tuy nhiên, ca mổ này đặc biệt nhất bởi bệnh nhân đã 109 tuổi, cao tuổi nhất trong tất cả các bệnh nhân từng mổ tại Bệnh viện TWQĐ 108 đến nay và cũng là hiếm thấy ở Việt Nam. Do đó, phương án phẫu thuật và điều trị được xây dựng tỉ mỉ dưới sự phối hợp giữa khoa Chấn thương chỉnh hình và Gây mê hồi sức."

Một bác sĩ khác cũng trong kíp phẫu thuật là BSCKII An Hải Toàn - Khoa Gây mê Hồi sức. Chia sẻ về những khó khăn khi tiến hành gây mê cho người cao tuổi, bác sĩ cho biết để đảm bảo an toàn cho suốt quá trình phẫu thuật, kíp gây mê phải đảm bảo vô cảm tốt cho bệnh nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho phẫu thuật viên, đồng thời theo dõi sát ý thức, tình trạng huyết động, hô hấp và can thiệp khi cần thiết.

Sau 1 giờ phẫu thuật, ca phẫu thuật diễn biến thuận lợi, bệnh nhân chuyển về phòng hậu phẫu. Sau mổ 6h, cụ đã ngồi dậy và tập đi lại, cụ bà đã tươi tỉnh hơn vì thoát khỏi đau đớn, toàn trạng hoàn toàn ổn định, vết mổ khô sạch.