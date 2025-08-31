Phát hiện vợ ngoại tình nhờ ứng dụng đặt xe công nghệ

Tôi năm nay 45 tuổi, là nhân viên trong ngân hàng. Vợ kém tôi 15 tuổi, làm kế toán cho một công ty chuyên về hàng gia dụng. Chúng tôi có với nhau một bé gái 4 tuổi.

Trước khi làm đám cưới, chúng tôi có thời gian yêu nhau một năm. Gia đình ở quê cũng chung một xóm; cả hai lên thành phố lớn làm việc. Dù hai người có chênh lệch tuổi tác nhưng sau khi kết hôn được 5 năm, cuộc sống rất hòa hợp, hạnh phúc.

Người ta thường nói, khoảng cách tuổi tác càng lớn, sự khác biệt càng nhiều nhưng với trường hợp gia đình tôi thì không đúng. Cô ấy là người phụ nữ trẻ trung, năng động, còn tôi trưởng thành, chín chắn. Tôi hết lòng yêu thương, chiều chuộng cô ấy, không muốn để cô ấy phải thiếu thốn bất cứ điều gì.

Cuộc sống hôn nhân trôi qua êm đềm, ít sóng gió. Kể từ khi cưới cho đến tận bây giờ chưa bao giờ tôi nghĩ vợ mình có tính lăng nhăng, có thể ngoại tình , phản bội chồng con để theo người đàn ông khác.

Phát hiện vợ ngoại tình nhờ xem lịch sử ứng dụng đặt xe. (Ảnh minh họa: Siena)

Từ đầu năm 2025, cô ấy thường xuyên đi làm về muộn hơn. Những lý do đưa ra ban đầu là tăng ca, xử lý công vụ gấp... Tôi tin tưởng tuyệt đối vì biết thời gian gần đây kinh doanh khó khăn, lại có nhiều sự thay đổi về hành chính. Dù cảm thấy có chút trống vắng, nhưng tôi vẫn cố gắng động viên, còn dặn dò cô ấy giữ gìn sức khỏe.

Một buổi tối đầu tháng 7, cô ấy nói đi liên hoan với công ty sau khi tháo gỡ được khó khăn trong công việc. Dù trời đã khuya, tôi vẫn chờ cô ấy về. Tôi đợi mãi, gọi điện cũng không được. Nỗi lo lắng khiến tôi không thể ngồi yên. Sau một hồi, cô ấy gọi lại cho tôi và nói rằng trời mưa nên mãi mới bắt được xe về, trong lúc chờ đợi mải tám chuyện cùng các chị em nên không chú ý điện thoại.

Lời nói đó của cô ấy khiến tôi thoáng chút nghi ngờ, nhưng rồi tôi lại trấn an mình. Thời gian sau đó, cô ấy vẫn có nhiều dấu hiệu đi sớm về khuya như vậy; thói quen cũng dần thay đổi, không còn lái xe đi làm nữa mà thường gọi xe vì có lý do về muộn không muốn đi một mình nguy hiểm.

Lúc này, tôi không khỏi bồn chồn, sao công việc mà tăng ca liên tục nhiều suốt nửa năm như vậy.

Đầu tháng 8, một buổi sáng, vợ tôi đang chuẩn bị đi làm, điện thoại đặt trên bàn ăn thì tài xế công nghệ đến. Tôi cầm lên nghe hộ và cũng bất chợt mở ứng dụng đặt xe công nghệ . Bản thân không thể kiềm chế khi lần vào lịch sử những chuyến đi gần đây để xem vợ có thật sự làm muộn thế không.

Những chuyến xe đều từ một địa chỉ lạ rất gần với công ty cô ấy. Lịch sử những chuyến đi ấy cứ lặp đi lặp lại đều đặn mỗi tuần. Tò mò không biết ở đấy có cái gì mà vợ mình hay đến nên vào một buổi trưa, tôi quyết định đi thẳng đến địa chỉ xe này. Tôi chết lặng khi đó là một khách sạn.

Tối hôm đó, vợ vẫn làm về muộn. Tới nhà, tôi hỏi đi đâu thì cô ấy một mực khai rằng ở công ty. Tôi có gằn giọng bảo cô đã đi với thằng nào thì vợ liền chối bay chối biến và còn nói tôi gây sự vô lý.

Tức giận, tôi chìa ra những bức ảnh chứng cứ xác thực đã ghi lại được. Những bằng chứng trên ứng dụng đã quá rõ ràng. Đến lúc này vợ tôi mới cúi đầu nhận tội và cầu xin tôi tha thứ. Thì ra bấy lâu nay cô ấy giả bộ sống hạnh phúc thỏa mãn bên chồng con nhưng thực chất vẫn hai lòng, qua lại yêu đương với người đồng nghiệp cùng công ty.

Người đàn ông 45 tuổi như tôi sau bao năm lăn lộn, gồng mình bảo vệ hạnh phúc lại gục ngã trước sự thật này. Hiện giờ chúng tôi tạm thời sống ly thân và tôi đã mang mẫu của con đem đi xét nghiệm ADN. Kết quả, may mắn sao, đứa trẻ là con của tôi.

Giờ tôi không biết mình nên làm gì, tha thứ cho tội ngoại tình của vợ để con cái có mẹ có cha hay là ly hôn? Cha mẹ chúng tôi còn sống gần nhau, liệu họ có chấp nhận được sự thật này?

