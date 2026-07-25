Phát hiện Trung Quốc đưa vào vận hành tàu chuyên dụng dài 230m, chạy liên tục 35km/h mà không cần tiếp nhiên liệu, thực hiện một nhiệm vụ quan trọng

Tàu được trang bị hệ thống động cơ nhiên liệu kép, có thể sử dụng cả dầu nhiên liệu thông thường và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

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Trung Quốc vừa bàn giao tàu chở ô tô và xe tải chuyên dụng (PCTC) có sức chứa 10.800 xe, được giới thiệu là mẫu tàu đầu tiên trên thế giới trong phân khúc này tích hợp hệ thống phát điện từ năng lượng mặt trời công suất 200 kW. Con tàu được đóng bởi Công ty Đóng tàu Quốc tế Quảng Châu (GSI) và bàn giao cho Tập đoàn Kinh doanh Đại dương Hàn Quốc (KOBC), sau đó sẽ được Hyundai Glovis khai thác trên các tuyến vận tải quốc tế.

Lễ bàn giao được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa GSI và Công ty TNHH Thương mại Đóng tàu Trung Quốc, theo lựa chọn của KOBC. Sau khi đưa vào hoạt động, tàu sẽ phục vụ các tuyến vận chuyển kết nối châu Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ và châu Âu.

Điểm nổi bật của con tàu là hệ thống điện mặt trời có công suất tối đa 200 kW. Theo GSI, với điều kiện có từ 5,5-7 giờ nắng mỗi ngày, hệ thống này có thể tạo ra khoảng 1.000 kWh điện/ngày để cung cấp cho các thiết bị trên tàu, góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu và nâng cao hiệu quả năng lượng.

Bên cạnh đó, tàu được trang bị hệ thống động cơ nhiên liệu kép, có thể sử dụng cả dầu nhiên liệu thông thường và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Thiết kế cũng bao gồm máy phát điện trục và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Tier III của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Theo nhà đóng tàu, sự kết hợp giữa động cơ nhiên liệu kép và hệ thống điện mặt trời giúp đây trở thành mẫu tàu có hiệu quả năng lượng cao nhất trong dòng sản phẩm của GSI.

Con tàu được GSI phối hợp với Viện Thiết kế và Nghiên cứu Tàu thương mại Thượng Hải phát triển, đồng thời được hai tổ chức đăng kiểm là Det Norske Veritas (DNV) của Na Uy và Korean Register (KR) của Hàn Quốc chứng nhận, cho phép hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Về thông số kỹ thuật, tàu dài khoảng 230 m, rộng 40 m, mớn nước 10,5 m và có tốc độ khai thác tối đa khoảng 19 hải lý/giờ (tương đương 35 km/giờ). Hệ thống bồn chứa LNG được thiết kế với dung tích đủ cho toàn bộ hành trình dài mà không cần tiếp nhiên liệu giữa chuyến.

Tàu sở hữu 14 boong chở hàng, gồm 9 boong cố định và 5 boong có thể điều chỉnh độ cao. Thiết kế này cho phép vận chuyển nhiều loại phương tiện khác nhau như ô tô con, xe bán tải, xe tải hạng nặng, xe đầu kéo và các phương tiện cỡ lớn.

Ngoài phương tiện giao thông, tàu còn có khả năng vận chuyển một số loại hàng hóa nguy hiểm được đóng gói theo quy định của Bộ luật Hàng hóa Nguy hiểm Hàng hải Quốc tế (IMDG), giúp mở rộng phạm vi khai thác thương mại.

Đây là tàu chở ô tô cỡ 10.800 xe thứ tư được GSI bàn giao và là chiếc đầu tiên trong nhóm này được tích hợp hệ thống phát điện quang điện. Sự kiện tiếp tục phản ánh xu hướng phát triển các tàu vận tải cỡ lớn theo hướng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải, đồng thời cho thấy năng lực ngày càng tăng của ngành đóng tàu Trung Quốc trong phân khúc tàu thương mại chuyên dụng.

Sau khi được Hyundai Glovis đưa vào khai thác, con tàu sẽ đảm nhiệm hoạt động vận chuyển ô tô giữa các trung tâm sản xuất và tiêu thụ lớn tại châu Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ và châu Âu, góp phần đáp ứng nhu cầu vận chuyển phương tiện đang gia tăng trên thị trường toàn cầu.