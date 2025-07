Chất tạo ngọt được nhắc tới là erythritol. Erythritol được quảng cáo là chứa ít calo nhưng có vị ngọt tương tự như đường, thường được sử dụng trong các sản phẩm đồ uống, bánh, ngũ cốc được dán nhãn "ít calo", “không calo”, "dành cho người ăn kiêng"...

Mối liên hệ giữa chất tạo ngọt erythritol và nguy cơ đột quỵ

Theo trang Daily Mail, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Colorado, Mỹ mới đây đã phát hiện ra rằng erythritol có thể gây hại cho mạch máu và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim, đột quỵ.

Cụ thể, tại phòng thí nghiệm, các nhà khoa học đã cho các tế bào mạch máu não của người tiếp xúc với dung dịch chứa 30g erythritol - tương đương với lượng có trong các loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng.

Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, các nhà nghiên cứu nhận thấy các tế bào mạch máu sản xuất ít oxit nitric (hợp chất giúp giãn mạch máu) hơn; đồng thời, chúng cũng sản sinh nhiều endothelin-1 (loại protein có tác dụng làm co mạch máu) hơn, trang The New York Post trích dẫn thông tin.

Các nhà khoa học cũng phát hiện các tế bào mạch máu não tiếp xúc với erythritol cũng sản sinh nhiều gốc tự do hơn, gây căng thẳng oxy hóa, viêm nhiễm. Ngoài ra, quá trình sản xuất hợp chất t-PA giúp phá vỡ cục máu đông của tế bào mạch máu cũng đã giảm đáng kể sau khi tiếp xúc với erythritol.

Tác giả chính của nghiên cứu, chuyên gia Auburn Berry cho hay: “Nhìn chung, nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng tiêu thụ chất tạo ngọt erythritol có thể khiến mạch máu bị co thắt nhiều hơn và làm giảm khả năng phá vỡ cục máu đông. Điều này có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc đau tim, đột quỵ”.

Tiêu thụ chất tạo ngọt erythritol có thể gây ảnh hưởng tới mạch máu, tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Giáo sư Christopher DeSouza, đồng tác giả của nghiên cứu chia sẻ, phát hiện này cho thấy các tác hại rõ rệt khi mạch máu tiếp xúc với 1 khẩu phần erythritol (30g). Do đó, ông cảnh báo rằng những người tiêu thụ nhiều khẩu phần erythritol mỗi ngày - thông qua thực phẩm hay đồ uống gắn mác ít calo, dành cho người ăn kiêng - có thể có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe tim mạch cao hơn.

Các nghiên cứu khác nói gì?

Một nghiên cứu do các nhà khoa học tại Cleveland Clinic thực hiện vào năm 2024 đã phát hiện ra rằng tiêu thụ erythritol có thể khiến tiểu cầu của những người tham gia trở nên dính hơn, có khả năng làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Một nghiên cứu khác của Cleveland Clinic vào năm 2023 trên hơn 4.000 người trưởng thành cũng cho thấy những người có nồng độ erythritol trong máu cao có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ cao hơn.

Tiến sĩ Stanley Hazan, chuyên gia về y học tim mạch dự phòng tại Cleveland Clinic, đồng thời là tác giả chính của hai nghiên cứu trên, nhận xét: “Điều này thực sự đáng lo ngại. Đặc biệt là khi erythritol được sử dụng làm chất phụ gia trong nhiều thực phẩm đóng gói khác nhau. Tiêu thụ quá nhiều các loại thực phẩm chứa erythritol có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tim mạch, đặc biệt là ở những người vốn đã mắc sẵn bệnh lý nền”.

(Theo Daily Mail, The New York Post)