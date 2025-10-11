Phát hiện thói quen khiến 90.000 hạt vi nhựa "chui thêm" vào cơ thể mỗi năm

Giờ đây, một nghiên cứu mới cho thấy một thói quen hằng ngày phổ biến có thể khiến cơ thể bạn tiếp nhận thêm hàng chục nghìn hạt nhựa nhỏ mỗi năm — và sức khỏe của bạn có thể đang phải trả giá vì điều đó, báo Mỹ New York Post đưa tin.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Concordia ở Canada đã phân tích hơn 140 bài báo khoa học và phát hiện rằng một người trung bình tiêu thụ khoảng 39.000 đến 52.000 hạt vi nhựa mỗi năm.

Nhưng nếu bạn thường xuyên uống nước từ chai nhựa dùng một lần, bạn có thể đang nuốt thêm tới 90.000 hạt vi nhựa mỗi năm so với những người chỉ uống nước máy.

Việc tiếp xúc với vi nhựa xảy ra khi các hạt nhựa tách ra từ bề mặt bên trong của chai và thẩm thấu vào nước, đặc biệt khi chai bị bóp hoặc làm nóng.

“Uống nước từ chai nhựa là điều chấp nhận được trong tình huống khẩn cấp, nhưng không nên sử dụng trong cuộc sống hằng ngày,” Sarah Sajedi, chuyên gia quản lý môi trường và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố.

Thông tin này có thể khó chấp nhận. Năm 2024, nước đóng chai tiếp tục giữ vững vị trí là loại đồ uống đóng gói phổ biến nhất tại Mỹ trong năm thứ chín liên tiếp, vượt qua cả nước ngọt có ga và nước trái cây, theo dữ liệu từ ngành công nghiệp. 16,2 tỷ gallon nước đã được tiêu thụ, tăng 2% so với năm 2023. Con số này đủ để lấp đầy hơn 24.000 hồ bơi đạt chuẩn Olympic.

“Giáo dục là hành động quan trọng nhất mà chúng ta có thể thực hiện,” Sajedi nói. “Mọi người cần hiểu rằng vấn đề không nằm ở độc tính cấp tính — mà là độc tính mãn tính.”

Tác động của vi nhựa với sức khỏe

Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm hiểu chính xác vi nhựa ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào. Khi đã được hấp thụ, những mảnh nhựa này có thể đi vào máu và tích tụ trong các cơ quan và mô quan trọng, bao gồm tim, phổi, gan, thận, tinh hoàn và nhau thai.

Thậm chí, các nghiên cứu còn phát hiện rằng vi nhựa đủ nhỏ để vượt qua hàng rào máu não — một rào cản mà các chuyên gia cho là “rất khó bị xuyên thủng.”

Khi ở trong cơ thể, các nghiên cứu cho thấy những hạt này có thể gây viêm mãn tính, tổn thương tế bào, rối loạn nội tiết tố và làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Dù tác động lâu dài vẫn chưa được hiểu đầy đủ, các nghiên cứu ban đầu trên động vật và tế bào người cho thấy việc tiếp xúc với vi nhựa có liên quan tới ung thư, vô sinh, bệnh tim, các bệnh phổi và nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng khác.

Sajedi và nhóm nghiên cứu của bà hiện đang kêu gọi áp dụng các phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn để đo lường mức độ vi nhựa trong các sản phẩm như chai nước dùng một lần, cũng như đưa ra các chính sách mạnh mẽ hơn nhằm hạn chế ô nhiễm nhựa trong nước đóng chai.