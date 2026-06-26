Phát hiện thi thể chị em ruột 7 tuổi và 3 tuổi dưới ao hàng xóm: Đau xót hoàn cảnh gia đình nạn nhân

Khi đi họp xóm về, ông X. sững sờ phát hiện thi thể cháu bé hàng xóm nổi trên ao nhà mình.

Liên quan đến vụ việc 2 cháu bé đuối nước thương tâm dưới ao nhà hàng xóm, xảy ra tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An gây xôn xao dư luận, nạn nhân trong vụ việc là cháu T.T.H. (7 tuổi) và em trai T.T.P. (3 tuổi), trú cùng xóm Bản Còn, xã Quỳ Hợp.

Thông tin trên báo Dân trí cho hay, theo báo cáo của UBND xã Quỳ Hợp, vụ việc xảy ra vào 10 giờ sáng ngày 25/6 tại ao nước trong khuôn viên gia đình ông Q.V.X. (hàng xóm nhà nạn nhân).

Bà Trương Thị Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp cho biết, sáng 25/6, người dân trong xóm tập trung tại nhà văn hóa để họp. Trong thời gian này, 2 cháu bé sang nhà háng xóm chơi, do chủ nhà cũng đi họp nên không có người trông coi.

Ao nước nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Báo Xây Dựng)

Sau khi họp xong, ông X. trở về thì phát hiện cháu P. nổi trên mặt nước. Ông cùng người dân nhanh chóng đưa cháu bé lên bờ, nhờ nhân viên y tế sơ cứu nhưng cháu đã tử vong. Khi quay lại khu vực ao nước tìm kiếm, mọi người lại phát hiện thêm thi thể cháu H. dưới ao.

Báo cáo ban đầu của UBND xã Quỳ Hợp nêu, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng được xác định là 2 cháu đi vào khu vực hàng rào quanh bờ ao, không may trượt chân dẫn đến đuối nước.

Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng để lo hậu sự cho các cháu.

Người mẹ đau đớn bên thi thể 2 con xấu số. (Ảnh: Người Lao Động)

Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết thêm, gia đình chị L.T.M. - mẹ của 2 nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chị M. đi làm ăn xa, một mình chị ở nhà chăm sóc các con. Người phụ nữ mới sinh con nhỏ được một thời gian.

Khoảng 3 năm trước, gia đình chị M. cũng từng mất một người con vì tai nạn đuối nước. Thông tin khiến nhiều người thương xót, gửi lời chia buồn tới gia đình.