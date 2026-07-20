Phát hiện tàu di chuyển liên tục 16 ngày, vượt 2.000 km, thực hiện nhiệm vụ quan trọng cho siêu công trình lớn nhất nhì nước Nga

Đây là một cột mốc quan trọng đối với công trình lớn của Nga.

Nhà máy Điện hạt nhân Leningrad của Nga sắp tiếp nhận bộ thu lõi lò phản ứng cuối cùng sau hành trình vận chuyển khoảng 2.000 km bằng đường thủy tới cảng Sosnovy Bor, phía tây thành phố St. Petersburg. Đây là cột mốc quan trọng, mở đường cho việc lắp đặt bình lò phản ứng của tổ máy cuối cùng đang được xây dựng.

Với công suất lắp đặt 4.400 MW điện (MWe), Nhà máy Điện hạt nhân Leningrad là một trong những nhà máy điện lớn nhất nước Nga. Nhà máy hiện đáp ứng hơn 55% nhu cầu điện của thành phố St. Petersburg và vùng Leningrad.

Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 1973 với bốn lò phản ứng RBMK-1000. Các tổ máy này đang lần lượt dừng hoạt động sau khi hết thời gian hoạt động.

Để thay thế, Nga xây dựng tổ hợp Leningrad-II ngay bên cạnh. Dự án sẽ gồm 4 lò phản ứng VVER-1200, dự kiến cung cấp điện đến những năm 2080 và có thể kéo dài thêm khoảng 20 năm nếu được gia hạn. Hiện hai tổ máy của nhà máy cũ vẫn đang vận hành song song với quá trình xây dựng tổ hợp mới.

Thiết bị vừa được tàu vận chuyển là core catcher, còn gọi là bộ thu lõi lò phản ứng. Đây là một trong những hệ thống an toàn quan trọng nhất của nhà máy điện hạt nhân hiện đại.

Trong trường hợp cực kỳ hiếm xảy ra sự cố tan chảy lõi lò phản ứng, thiết bị bằng thép chịu nhiệt đặc biệt này sẽ giữ và làm nguội vật liệu nóng chảy, ngăn không cho chúng chảy xuống nền móng hoặc phát tán ra môi trường.

Theo Rosenergoatom, đơn vị vận hành các nhà máy điện hạt nhân của Nga, core catcher dành cho Tổ máy số 8 (Leningrad II-4) đã cập cảng Sosnovy Bor sau 16 ngày di chuyển từ thành phố Syzran ở tây nam nước Nga. Thiết bị được tàu vận chuyển theo sông Volga, đi qua nhiều hồ và tuyến sông trước khi tới Vịnh Phần Lan. Từ cảng, thiết bị sẽ tiếp tục được đưa đi quãng đường khoảng 5 km tới công trường xây dựng.

Ông Vladimir Pereguda, Giám đốc Nhà máy Điện hạt nhân Leningrad, cho biết mục tiêu là hoàn thành việc lắp đặt bộ hứng lõi sớm hơn hai tháng so với tiến độ. Theo ông, điều này sẽ tạo điều kiện để chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng nhất của quá trình xây dựng, là lắp đặt lò phản ứng.

Các lò phản ứng tại Leningrad-II đều thuộc dòng VVER-1200, thế hệ III, được Nga sử dụng trong nước và xuất khẩu. Mỗi tổ máy có công suất 1.200 MW điện và 3.200 MW nhiệt, đồng thời có thể vận hành liên tục khoảng 18 tháng trước khi cần tiếp nhiên liệu.