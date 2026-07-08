Phát hiện sinh viên 19 tuổi lập di chúc để lại tài sản 77 tỷ đồng: Người thừa kế không phải bố mẹ hay họ hàng

Lý do phía sau quyết định này gây chú ý.

Lý (tên đã được thay đổi), sinh viên năm nhất một trường đại học tại Thượng Hải, mới đây đã đến Văn phòng Đăng ký Di chúc chi nhánh Tĩnh An (Thượng Hải), để lập di chúc.

Chia sẻ về quyết định của mình, Lý cho biết bố mẹ ly hôn từ nhiều năm trước và đều đã tái hôn. Sau khi mỗi người có gia đình riêng, cả hai đều bận rộn với công việc, ít dành thời gian cho con nên mối quan hệ giữa họ ngày càng xa cách. Nam sinh cũng không nắm rõ tình hình gia đình mới của bố mẹ.

Theo Lý, hiện anh sở hữu một căn nhà cùng tiền tiết kiệm, tổng giá trị tài sản khoảng 20 triệu NDT (hơn 77 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Điều khiến nam sinh quyết định lập di chúc ở tuổi rất trẻ là niềm đam mê với các môn thể thao mạo hiểm ngoài trời. Anh thường xuyên tham gia những hoạt động có mức độ rủi ro cao và luôn lo ngại rằng nếu không may gặp tai nạn, tài sản của mình có thể được phân chia không đúng với mong muốn cá nhân.

Lý cho biết anh đặc biệt lo lắng tài sản có thể gián tiếp liên quan đến gia đình mới của bố hoặc mẹ sau khi họ tái hôn. Vì vậy, sau khi tìm hiểu quy định pháp luật, anh quyết định để lại toàn bộ tài sản cho người bạn thân từ thời thơ ấu - người mà anh tin tưởng và gắn bó trong nhiều năm.

Ông Hoàng Hải Ba, Trưởng chi nhánh Tĩnh An của Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc, cho biết các cá nhân có thể để lại tài sản cho người không có quan hệ huyết thống thông qua hình thức tặng cho theo di chúc.



Ông Hoàng Hải Ba, Trưởng chi nhánh Tĩnh An của Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc

Tuy nhiên, người được chỉ định nhận tài sản phải bày tỏ việc chấp nhận trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm biết nội dung di chúc. Nếu quá thời hạn này mà không có phản hồi, pháp luật sẽ mặc định người đó từ chối nhận tài sản.

Ông Hoàng Hải Ba cũng tiết lộ một xu hướng đáng chú ý tại Trung Quốc. Sau 13 năm hoạt động, Cơ quan Đăng ký Di chúc Trung Quốc ghi nhận độ tuổi trung bình của người lập di chúc đã giảm từ 77 xuống còn 67 tuổi.

Không chỉ người cao tuổi, ngày càng nhiều người sinh trong các thập niên 1980, 1990 và 2000 cũng chủ động lập di chúc để sắp xếp tài sản từ sớm. Theo ông, nhiều người coi đây là một cách chủ động quản lý tài sản và giảm thiểu tranh chấp trong tương lai, thay vì xem đó chỉ là việc dành cho người lớn tuổi.

Theo Toutiao﻿