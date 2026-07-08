Phát hiện người đàn ông U60 bán lạp xưởng nướng bên lề đường, thu về 730 triệu đồng/ngày

Hành trình vươn lên từ cảnh túng quẫn đến thành công trong lĩnh vực ẩm thực đường phố của người đàn ông này đã truyền cảm hứng cho hàng triệu cư dân mạng.

Một người đàn ông 57 tuổi ở Trung Quốc đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội sau khi vực dậy từ cảnh phá sản để xây dựng một thương hiệu lạp xưởng nướng thành công, mang về doanh thu khoảng 200.000 nhân dân tệ (gần 730 triệu đồng) mỗi ngày.

Theo SCMP, ông Tang Jian, từng là chủ của 3 nhà hàng và quán bar nổi tiếng tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, hiện sở hữu một thương hiệu lạp xưởng nướng phát triển trên toàn quốc.

Đầu những năm 2000, hệ thống nhà hàng của ông Tang từng đạt doanh thu lên tới 3 triệu nhân dân tệ (10,9 tỷ đồng) mỗi tháng. Tuy nhiên, việc đầu tư vào những lĩnh vực không am hiểu, trong đó có kinh doanh gỗ phong, đã khiến ông liên tiếp thua lỗ.

Đến năm 2015, ông gánh khoản nợ lên tới 46 triệu nhân dân tệ (167 tỷ đồng). Ông buộc phải tuyên bố phá sản, bán tài sản, đóng cửa các nhà hàng và dẫn tới ly hôn.

Ông Tang thừa nhận từng rơi vào tuyệt vọng và có lúc nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Tuy nhiên, gia đình và những chủ nợ đã trở thành động lực để ông bắt đầu lại.

Ba năm sau, vào năm 2018, ông quyết định mở một quầy bán lạp xưởng nướng nhỏ bên lề đường, chỉ cách một trong những nhà hàng cũ của mình vài trăm mét.

Với chiếc máy nhồi lạp xưởng giá chỉ 35 nhân dân tệ (127.000 đồng) và sự hỗ trợ của người mẹ 74 tuổi, ông bắt đầu tự tay làm lạp xưởng.

Để tạo dựng niềm tin với khách hàng, ông mua thịt lợn chất lượng cao từ siêu thị và công khai hóa đơn ngay tại quầy để chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Sự chân thành và tỉ mỉ nhanh chóng giúp quầy hàng của ông thu hút đông khách và lan truyền nhờ truyền miệng.

Sau nhiều năm phát triển, việc kinh doanh của ông Tang đã vượt xa quy mô một quầy hàng nhỏ. Hiện ông sở hữu một nhà máy sản xuất gần 2 tấn lạp xưởng mỗi ngày và mở nhiều quầy bán khác.

Ngay cả trong giai đoạn đại dịch Covid-19, ông vẫn tìm ra hướng đi mới bằng cách bán hàng qua các buổi livestream. Phong cách trò chuyện gần gũi và nhiệt huyết giúp ông có thể thu về tới 1 triệu nhân dân tệ (3,6 tỷ đồng) chỉ trong một phiên phát trực tiếp.

Tài khoản mạng xã hội của ông hiện đã thu hút hơn 1,2 triệu người theo dõi.

Dù công việc kinh doanh ngày càng phát đạt, ông Tang cho biết vẫn tiếp tục dùng phần lớn lợi nhuận để trả các khoản nợ cũ và đặt mục tiêu thanh toán toàn bộ số nợ vào năm 2027 với sự hỗ trợ của một kế hoạch quản lý trả nợ bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Câu chuyện của ông Tang được cộng đồng mạng Trung Quốc ngợi khen như biểu tượng của sự kiên trì, khiêm nhường và tinh thần dám bắt đầu lại, cho thấy ngay cả sau phá sản, cuộc sống vẫn có thể bước sang một chương hoàn toàn mới.

Theo SCMP



