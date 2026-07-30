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Phát hiện người đàn ông bán bánh bao có doanh thu gần 800 triệu đồng/tháng

Kim Linh
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Ở tuổi 30, mang trên vai khoản nợ khổng lồ, nhiều người cho rằng cuộc đời của người đàn ông Trương Lương Vĩ (Sơn Đông, Trung Quốc) đã rơi vào ngõ cụt.

Trương Lương Vĩ và bạn bè từng lựa chọn khởi nghiệp bằng cách góp vốn mở một phòng tập thể hình. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố như biến động thị trường và việc phải thay đổi địa điểm kinh doanh, dự án liên tục thua lỗ.

Khoản lỗ lên tới 4,6 triệu NDT (gần 18 tỷ đồng), trong khi cá nhân anh gánh khoản nợ 1,7 triệu NDT (6,6 tỷ đồng). Ở độ tuổi được xem là giai đoạn quan trọng để gây dựng sự nghiệp, áp lực tài chính cùng những cuộc gọi đòi nợ liên tục khiến anh rơi vào trạng thái hoang mang và bế tắc.

Giữa lúc khó khăn nhất, người luôn ở bên anh là người vợ mới cưới. Vợ của Trương Lương Vĩ là thạc sĩ tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Anh, có công việc ổn định với mức thu nhập tốt. Thay vì lựa chọn con đường riêng, cô quyết định đồng hành cùng chồng, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm cá nhân để hỗ trợ anh bắt đầu một dự án kinh doanh mới.

Người đàn ông bán bánh bao thu gần 800 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Trương Lương Vĩ

Sau nhiều cân nhắc, hai vợ chồng xác định không thể làm giàu nhanh nên lựa chọn kinh doanh thực phẩm. Họ thuê một cửa hàng nhỏ trong khu dân cư và mở quán bán há cảo, bánh bao.

Cả hai phân chia công việc rõ ràng. Trương Lương Vĩ phụ trách bếp, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng món ăn. Anh kiên trì sử dụng nguyên liệu tươi mỗi ngày, tự tay chuẩn bị phần nhân và đảm bảo từng chiếc há cảo đạt chất lượng tốt nhất. Trong khi đó, vợ anh phụ trách vận hành cửa hàng, quản lý tài chính và chăm sóc khách hàng.

Những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Do nằm ở vị trí khá hẻo lánh, cửa hàng rất ít khách, doanh thu mỗi ngày ở mức khiêm tốn.

Người đàn ông bán bánh bao thu gần 800 triệu đồng/tháng - Ảnh 2.

Cửa hàng bánh bao của 2 vợ chồng Trương

Hai vợ chồng phải thức dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu và thường chỉ kết thúc công việc vào đêm muộn. Nhờ kiên trì duy trì chất lượng món ăn và phục vụ tận tâm, quán dần được khách hàng trong khu vực biết đến thông qua hình thức truyền miệng. Lượng khách ngày càng ổn định và hoạt động kinh doanh từng bước đi vào quỹ đạo.

Chỉ sau một năm, doanh thu hàng tháng của cửa hàng đã vượt 200.000 NDT (hơn 770 triệu đồng). Nhờ nguồn thu ổn định, Trương Lương Vĩ từng bước thanh toán khoản nợ khổng lồ từng khiến anh rơi vào tuyệt vọng.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là sự hồi sinh trong kinh doanh mà còn là cách anh đối xử với nhân viên.

Người đàn ông bán bánh bao thu gần 800 triệu đồng/tháng - Ảnh 3.

Dù chỉ thuê mặt bằng với chi phí khoảng 5.000 NDT (gần 20 triệu đồng), Trương Lương Vĩ sẵn sàng chi gần 10.000 NDT (38 triệu đồng) để thuê ký túc xá có điều kiện tốt cho nhân viên. Vào mùa cao điểm, anh cũng chủ động trích lợi nhuận để thưởng thêm cho những người đã gắn bó với cửa hàng. Theo Trương Lương Vĩ, anh luôn ghi nhớ quãng thời gian khó khăn của bản thân và không muốn phụ lòng những người đã đồng hành, làm việc chăm chỉ cùng mình.

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện của Trương Lương Vĩ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Không ít ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần bền bỉ của hai vợ chồng, cho rằng chính sự kiên trì, chăm chỉ và đồng lòng đã giúp họ từng bước vượt qua khoản nợ khổng lồ để xây dựng lại cuộc sống.

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