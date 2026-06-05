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Phát hiện ngọn núi 1 tỷ năm tuổi chứa đầy vàng, bạch kim và đá quý

Ánh Lê
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Giữa vùng Siberia hẻo lánh của Nga tồn tại một cấu trúc địa chất có hình dạng đặc biệt đến mức nhiều người nhầm tưởng đó là dấu tích của thiên thạch hoặc một miệng núi lửa khổng lồ.

Nằm tại vùng Khabarovsk, gần phía tây nam biển Okhotsk và phía đông nam Yakutsk, ngọn núi Kondyor Massif từ lâu được xem là một trong những kỳ quan địa chất bí ẩn nhất của Siberia. Không chỉ gây tò mò bởi hình dáng gần như hoàn hảo, nơi đây còn nổi tiếng nhờ trữ lượng kim loại quý hiếm được ví như một “núi kho báu” của nước Nga.

Nhìn từ trên cao, Kondyor Massif hiện lên như một vòng tròn khổng lồ có đường kính khoảng 8 km, cao hơn khu vực xung quanh khoảng 600 m. Hình dáng đặc biệt này khiến nhiều người liên tưởng đến một miệng núi lửa cổ đại hoặc hố va chạm do thiên thạch tạo ra từ hàng triệu năm trước.

Tuy nhiên, theo các nhà địa chất, giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất cho rằng cấu trúc này hình thành từ quá trình magma nóng chảy kết tinh dưới lòng đất cách đây hơn 1 tỷ năm. Qua thời gian dài chịu tác động của phong hóa và xói mòn, khối đá dần lộ ra trên bề mặt, tạo thành vòng tròn gần như hoàn hảo như ngày nay.

Theo Siberian Times, từ trung tâm khối núi có một dòng chảy được nuôi dưỡng bởi nước băng tuyết tan từ các sườn núi. Nhiều dòng suối nhỏ khác cũng hợp lưu, tạo thành sông Kondyor trước khi chảy ra ngoài qua một khe hở ở phía bắc của vành núi.

Không chỉ nổi bật về mặt địa chất, Kondyor Massif còn được giới khai khoáng gọi là “núi kho báu” nhờ nguồn tài nguyên quý giá nằm bên trong. Các dòng suối tỏa ra từ vành núi chứa nhiều trầm tích bạch kim dưới dạng tinh thể, hạt và thỏi tự nhiên. Bên cạnh đó, nơi đây còn có vàng cùng nhiều loại đá quý khác, được đánh giá là một trong những nguồn khoáng sản chất lượng cao từng được phát hiện.

Đặc biệt, khu vực này còn là nơi tìm thấy Konderite – một loại khoáng vật cực hiếm được cho là chỉ xuất hiện tại Kondyor Massif. Khoáng vật này là sự kết hợp của đồng, bạch kim, rhodium, chì và lưu huỳnh.

Hoạt động khai thác bạch kim tại Kondyor Massif bắt đầu từ năm 1984. Đến năm 1993, các tinh thể bạch kim khai thác tại đây lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm Đá quý và Khoáng sản Tucson ở Mỹ, thu hút sự quan tâm lớn từ giới sưu tầm và nghiên cứu khoáng vật.

Theo các nguồn tư liệu được Siberian Times dẫn lại, sản lượng bạch kim khai thác tại Kondyor Massif thường đạt khoảng 4 tấn mỗi năm, góp phần đưa nơi đây trở thành một trong những mỏ bạch kim tự nhiên nổi tiếng nhất thế giới.

Nguồn: Siberian Times, Daily Mail.

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