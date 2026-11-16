Phát hiện một người phụ nữ 8 năm chủ động chuẩn bị bao cao su cho chồng đi "ăn phở", chuyên gia nói điều đáng suy ngẫm

Câu chuyện đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một người phụ nữ có cuộc hôn nhân 8 năm. Chị kể rằng mỗi lần chồng đi công tác, chị đều chủ động chuẩn bị bao cao su cho chồng, thậm chí còn nói vui rằng chồng có thể đi "ăn bánh trả tiền", miễn là không được nảy sinh tình cảm hay dây dưa với người khan. Chị còn dặn chồng nếu sử dụng dịch vụ thì nên trả giá cao hơn một chút để người ta vui.

Điều đáng chú ý là suốt 8 năm, người chồng được cho là chưa một lần sử dụng những chiếc bao cao su mà vợ chuẩn bị.

Câu chuyện lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Người khen chị vợ hiện đại, tâm lý, người lại cho rằng đây là một quan điểm hôn nhân quá thoáng, khó chấp nhận.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện một người phụ nữ có cuộc hôn nhân 8 năm. (Ảnh chụp màn hình)

Đọc câu chuyện này, anh Ngô Tấn Huỳnh (Huỳnh Sachi, Chuyên viên hỗ trợ cộng đồng tại TP.HCM) chia sẻ, anh không muốn vội vàng đánh giá ai đúng, ai sai. Nhưng dưới góc nhìn của một người quan tâm đến công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng, anh có một vài suy nghĩ.

Mỗi người có một quan niệm riêng về hôn nhân và chúng ta nên tôn trọng điều đó

Có người xem chung thủy là nguyên tắc không thể thay đổi trong hôn nhân, có người lại có những thỏa thuận cởi mở hơn với bạn đời. Nếu đó thực sự là sự tự nguyện của cả hai, không có ép buộc hay lừa dối, thì chúng ta cũng không nên vội vàng dùng quan điểm cá nhân để phán xét cuộc sống của họ.

Bởi người ngoài có thể đưa ra rất nhiều nhận xét, nhưng không ai hiểu hết câu chuyện phía sau cánh cửa một gia đình.

Có một điều không thể xem nhẹ, đó là sức khỏe tình dục

Anh Huỳnh ghi nhận việc người vợ chủ động chuẩn bị bao cao su cho chồng. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng bao cao su giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục, chứ không bảo vệ tuyệt đối.

Sùi mào gà, giang mai, lậu, herpes sinh dục, chlamydia, viêm gan B, HIV... đều là những vấn đề sức khỏe cần được quan tâm. Có những bệnh không biểu hiện triệu chứng rõ ràng, một số bệnh vẫn có thể lây qua những vùng da, niêm mạc không được bao cao su che phủ.

Huỳnh không nói cứ quan hệ ngoài hôn nhân là sẽ mắc bệnh, cũng không thể đánh đồng người làm dịch vụ tình dục với nguy cơ mang bệnh. Nhưng đã có quan hệ tình dục với nhiều bạn tình thì càng cần ý thức phòng ngừa, xét nghiệm khi có nguy cơ và chủ động bảo vệ sức khỏe.

Anh Ngô Tấn Huỳnh. (Ảnh: CGCC)

Đôi khi người phải gánh chịu hậu quả lại không phải là người trực tiếp đưa ra lựa chọn

Thời gian gần đây, anh Ngô Tấn Huỳnh đã gập được không ít trường hợp người chồng có quan hệ tình cảm bên ngoài, sau đó nhiễm HIV và vô tình lây truyền cho chính người vợ đang chung sống với mình.

Điều đau lòng là có những người vợ sống rất bình thường, chung thủy với gia đình, hoàn toàn tin tưởng chồng và chưa từng nghĩ mình có thể rơi vào hoàn cảnh ấy. Vậy mà một ngày, họ phải đối diện với kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

Khi ấy, câu chuyện không còn đơn giản là sống thoáng hay sống truyền thống, ngoại tình hay không ngoại tình nữa. Đó là cú sốc tâm lý, là sức khỏe, là hạnh phúc gia đình và là hành trình mà người trong cuộc phải cố gắng vượt qua.

"Mình kể điều này không phải để gieo nỗi sợ hãi về HIV hay kỳ thị người sống chung với HIV. Bởi HIV hiện nay đã có phương pháp điều trị hiệu quả, người được điều trị ARV và duy trì tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện có thể sống khỏe mạnh và không lây truyền HIV qua đường tình dục (K=K).

Nhưng chúng ta cũng không thể xem nhẹ nguy cơ lây nhiễm từ những hành vi tình dục không an toàn", anh Ngô Tấn Huỳnh cho biết.

(Ảnh minh họa: Internet)

Đừng kỳ thị người khác, nhưng cũng đừng xem nhẹ những nguy cơ có thật

Làm công tác xã hội, anh Ngô Tấn Huỳnh nghĩ điều quan trọng là giúp mọi người có thêm kiến thức để tự bảo vệ mình, chứ không phải khiến họ cảm thấy xấu hổ hay bị xa lánh.

"Một người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục không có nghĩa họ là người xấu. Người sống chung với HIV cũng không đáng bị kỳ thị. Họ cần được tôn trọng, được điều trị và được hỗ trợ như bất kỳ ai khác.

Huỳnh không cổ súy cho quan hệ ngoài hôn nhân, nhưng cũng không muốn lấy quan điểm sống của mình làm thước đo đạo đức cho tất cả mọi người", anh nói.

Sống thoáng hay sống truyền thống, điều quan trọng vẫn là trách nhiệm với nhau

Tôn trọng quyền lựa chọn của mỗi người trưởng thành "nhưng dù lựa chọn cách sống nào, chúng ta cũng nên nhớ rằng tình dục không chỉ là chuyện cảm xúc hay những cuộc vui nhất thời", anh Huỳnh cảnh báo.

Hãy sử dụng bao cao su đúng cách, tìm hiểu các biện pháp dự phòng phù hợp, xét nghiệm khi có nguy cơ và trung thực với bạn đời về những vấn đề có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của nhau.

Một cuộc vui có thể chỉ diễn ra trong vài giờ, nhưng hệ quả sức khỏe đôi khi có thể kéo dài nhiều năm.