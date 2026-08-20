Phát hiện loại vắc xin ung thư đạt kết quả tốt ở thử nghiệm giai đoạn cuối, cổ phiếu doanh nghiệp tăng gần gấp 3 chỉ trong 1 phiên

Một loại vaccine ung thư cá nhân hóa do Merck và Moderna phát triển đã cho kết quả tích cực trong thử nghiệm giai đoạn cuối, đưa hai hãng dược tiến gần hơn tới việc xin cấp phép cho phương pháp điều trị này.

Loại vaccine sử dụng công nghệ mRNA, khi kết hợp với thuốc miễn dịch Keytruda của Merck, đã đạt các mục tiêu quan trọng trong thử nghiệm giai đoạn 3 trên hơn 1.100 bệnh nhân mắc u hắc tố (melanoma) nguy cơ cao hoặc giai đoạn tiến triển. Những bệnh nhân này đã được phẫu thuật và loại bỏ hoàn toàn các khối u có thể phát hiện.

Kết quả cho thấy liệu pháp kết hợp giúp kéo dài đáng kể thời gian bệnh nhân sống mà không bị ung thư tái phát so với việc chỉ sử dụng Keytruda. Phương pháp này đồng thời làm giảm nguy cơ ung thư lan sang các cơ quan khác trong cơ thể.

Thông tin trên lập tức tạo ra biến động lớn trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Merck tăng hơn 12%, trong khi cổ phiếu Moderna tăng khoảng 177% trong phiên giao dịch ngày 19/8. Mức tăng chênh lệch lớn phần nào phản ánh quy mô của hai công ty. Trước phiên giao dịch, Merck có vốn hóa khoảng 333 tỷ USD, trong khi Moderna ở mức khoảng 25 tỷ USD.

“Đây là một thời khắc lớn đối với y học và bệnh nhân”, Stephane Bancel, CEO Moderna, nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Hướng tiếp cận cá nhân hóa

Thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ tiếp tục đánh giá các kết quả khác, trong đó có khả năng kéo dài thời gian sống tổng thể của bệnh nhân. Merck và Moderna dự kiến trình bày dữ liệu đầy đủ tại một hội nghị y khoa quốc tế sắp tới, song chưa công bố thời điểm cụ thể nộp hồ sơ xin cấp phép tại Mỹ.

Tiến sĩ Dean Li, Chủ tịch Merck Research Laboratories, cho biết hai công ty có thể bắt đầu trao đổi với các cơ quan quản lý về phương pháp điều trị và vấn đề an toàn trong vài tháng tới.

Kết quả ban đầu cho thấy liệu pháp kết hợp có thể trở thành một lựa chọn mới trong điều trị u hắc tố. Loại ung thư này chỉ chiếm khoảng 1% số ca ung thư da nhưng lại gây ra phần lớn các trường hợp tử vong do ung thư da. Phần lớn trường hợp u hắc tố tái phát xảy ra trong vòng 2-3 năm sau khi bệnh nhân được điều trị và loại bỏ khối u ban đầu.

Theo tiến sĩ Jane Healy, người phụ trách phát triển thuốc ung thư giai đoạn đầu của Merck, bệnh nhân u hắc tố không chỉ phải đối mặt với chẩn đoán nghiêm trọng mà còn trải qua những phương pháp điều trị như phẫu thuật và luôn lo lắng bệnh sẽ tái phát.

Bà đánh giá việc liệu pháp mới mang lại sự cải thiện có ý nghĩa về mặt lâm sàng so với Keytruda, vốn là phương pháp điều trị tiêu chuẩn đối với u hắc tố, là một kết quả rất đáng khích lệ. Liệu pháp cũng được dung nạp tốt, với các tác dụng phụ tương tự những loại vaccine thông thường mà mọi người vẫn sử dụng để phòng các bệnh khác.

Điểm đặc biệt của phương pháp này nằm ở khả năng cá nhân hóa vaccine cho từng bệnh nhân. Theo Merck, mỗi khối u có một tập hợp đột biến riêng, ngay cả khi hai bệnh nhân mắc cùng một loại ung thư.

Thay vì sử dụng một loại vaccine giống nhau cho tất cả bệnh nhân, vaccine cá nhân hóa của Merck và Moderna được thiết kế để nhận diện những đột biến đặc trưng trong khối u của từng người. Mục tiêu là huấn luyện hệ miễn dịch nhận biết và tiêu diệt các dấu hiệu đặc trưng của tế bào ung thư, sau đó kết hợp với Keytruda để tăng cường khả năng tấn công ung thư của cơ thể.

Kỳ vọng to lớn

Kết quả thử nghiệm không chỉ có ý nghĩa với Merck và Moderna mà còn được xem là bước kiểm chứng quan trọng đối với hướng phát triển vaccine ung thư cá nhân hóa.

Trước khi kết quả được công bố, một số nhà phân tích cho rằng thử nghiệm giai đoạn 3 là sự kiện có tính chất quyết định đối với cổ phiếu Moderna. Định giá của công ty cũng đã phần nào phản ánh kỳ vọng rằng vaccine cá nhân hóa có thể được ứng dụng trên nhiều loại ung thư khác nhau, thay vì chỉ u hắc tố.

Hiện Merck và Moderna đang tiếp tục nghiên cứu phương pháp này trên nhiều loại ung thư khác, trong đó có ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư bàng quang và ung thư biểu mô tế bào thận.

Nếu những thử nghiệm tiếp theo tiếp tục cho kết quả tích cực, công nghệ vaccine mRNA cá nhân hóa có thể mở ra một hướng điều trị mới, trong đó liệu pháp được thiết kế dựa trên đặc điểm di truyền riêng của khối u ở từng bệnh nhân.

Tham khảo: CNBC﻿