HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện hơn 6.000 xe tải đổ gần 70.000 m³ bê tông liên tục trong 72 giờ, siêu dự án bất động sản lộ diện

Như Quỳnh
|

Chủ đầu tư đã huy động khoảng 9.000 công nhân, 6.500 xe tải vận chuyển bê tông, 87 máy bơm bê tông và khoảng 13.000 lượt xe trộn bê tông.

Phát hiện hơn 6.000 xe tải đổ gần 70.000 m³ bê tông liên tục trong 72 giờ, siêu dự án bất động sản lộ diện - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ả Rập Xê Út vừa thiết lập một cột mốc mới trong lĩnh vực xây dựng khi hoàn thành đợt đổ bê tông liên tục gần 70.000 m³ trong vòng 72 giờ tại dự án khu dân cư Kaheel ở thủ đô Riyadh. Quy mô công trình đã được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là hoạt động đổ bê tông liên tục lớn nhất từng được thực hiện.

Theo Saudi Gazette, chiến dịch đổ bê tông được triển khai tại dự án Kaheel do Công ty Bất động sản Mohammed Al-Habib phát triển, nằm trong khu Al Sedra (Sidrah), Riyadh. Toàn bộ quá trình kéo dài liên tục ba ngày ba đêm mà không bị gián đoạn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa hàng nghìn nhân lực, phương tiện và nhà cung cấp.

Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ này, chủ đầu tư đã huy động khoảng 9.000 công nhân, 6.500 xe tải vận chuyển bê tông, 87 máy bơm bê tông và khoảng 13.000 lượt xe trộn bê tông. Đáng chú ý, toàn bộ phương tiện ra vào công trường đều được điều phối thông qua một cổng duy nhất nhằm duy trì nhịp độ thi công liên tục và tránh gián đoạn chuỗi cung ứng.

Khối lượng gần 70.000 m³ bê tông đã vượt hơn gấp đôi kỷ lục trước đó là khoảng 32.000 m³. Nếu quy đổi, lượng bê tông được sử dụng tương đương khoảng 70 triệu lít, đủ để lấp đầy khoảng 28 bể bơi đạt tiêu chuẩn Olympic.

Theo DCP - đơn vị cung cấp phụ gia bê tông cho dự án - việc đổ bê tông liên tục trong thời gian dài đặt ra yêu cầu rất cao về kiểm soát hậu cần cũng như chất lượng vật liệu. Mỗi chuyến bê tông phải được vận chuyển đúng thời điểm để đảm bảo độ sụt, khả năng bơm và tính đồng nhất của hỗn hợp trước khi đưa vào kết cấu.

Trong các dự án có quy mô lớn như Kaheel, bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình vận chuyển cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ đổ bê tông, làm phát sinh các mối nối nguội hoặc tác động đến khả năng chịu lực của nền móng. Vì vậy, việc điều phối phương tiện, kiểm soát thời gian giao nhận và phối hợp giữa các nhà cung cấp đóng vai trò quyết định đối với thành công của dự án.

TIN LIÊN QUAN

DCP cho biết các loại phụ gia siêu dẻo của doanh nghiệp đã được sử dụng trong gần một nửa tổng khối lượng bê tông. Các phụ gia này giúp duy trì độ lưu động, độ sụt và cường độ của bê tông trong điều kiện thi công kéo dài liên tục và thời tiết nắng nóng, đồng thời giảm nguy cơ phân tầng, tắc bơm hoặc suy giảm chất lượng kết cấu.

Kỷ lục đổ bê tông được thực hiện trong quá trình xây dựng dự án Kaheel - một khu phát triển nhà ở có diện tích khoảng 96.833 m² tại Riyadh. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 1.492 căn hộ, cùng hệ thống hạ tầng gồm công viên nội khu, nhà thờ Hồi giáo, câu lạc bộ thể thao, siêu thị, đường đi bộ và hơn 30.000 m² không gian xanh.

Theo Leaders MENA, Kaheel là một trong những dự án phát triển đô thị quy mô lớn tại khu Sidrah, phản ánh tốc độ mở rộng thị trường bất động sản và đầu tư hạ tầng của Ả Rập Xê Út trong chiến lược phát triển đô thị những năm gần đây.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

dự án

siêu dự án

xe tải

ả rập xê út

hơn 6.000 xe tải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại